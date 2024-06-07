В «Яндексе» рассказали, что россияне хотят знать о ключевой ставке

«Яндекс»: россияне хотят знать, что такое ключевая ставка и на что она влияет

Самые популярные запросы россиян о ключевой ставке — что это за инструмент, как он влияет на экономические процессы и что означает изменение ее размера, выяснили аналитики «Яндекса»

Последний год в дни заседаний совета директоров Центрального банка число запросов пользователей со словосочетанием «ключевая ставка» было почти в пять раз выше, чем в остальное время, говорится в исследовании аналитиков «Яндекса» (есть у РБК).

Они изучили самые популярные запросы с 29 мая 2023 года по 29 мая 2024-го на основании агрегированных данных. Чаще всего россияне интересовались, что такое ключевая ставка, каков ее размер, на что влияет ее изменение и что означает повышение ставки. Пользователи спрашивали, чему равна 1/150 действующей ключевой ставки ЦБ — это размер денежной компенсации за каждый день просрочки заработной платы с первого дня просрочки.

Россияне задавали конкретные вопросы о влиянии ключевой ставки: как она отразится на курсе рубля, процентах по вкладу, инфляции, ипотеке, процентах по кредиту.

Пользователи интересовались состоянием ключевой ставки не только в России, но и других странах — в первую очередь в Турции, США, Германии, Китае и Аргентине.

Ключевая ставка находится на уровне 16% с декабря 2023 года. На трех прошедших в этому году заседаниях в феврале, марте и апреле ставку не меняли. Эксперты, которых опросил РБК в рамках консенсус-прогноза, не ожидают ее снижения на заседании 7 июня, но глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выразил надежду, что это произойдет. По его мнению, смягчение поможет привлечь в реальный сектор те инвестиции, которые сейчас размещаются в финансовых инструментах. Главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин допускают, что ставка вырастет.

Обычно пресс-конференция по итогам заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике на котором принимаются решения по ключевой ставке, начинается в 15:00. 7 июня ее перенесли на два часа позже, так как в 14:00–16:00 запланировано пленарное заседание Петербургского международного экономического форума, где выступит президент Владимир Путин.