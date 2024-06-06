В ВТБ сравнили принятие решения по ключевой ставке ЦБ с «Игрой в бисер»

Из-за сложности прогнозирования движения ключевой ставки политика Банка России похожа на «Игру в бисер», сказал первый зампред ВТБ. И знания правил этой игры пока доступны только «магистрам игры» из ЦБ, уточнил он

Дмитрий Пьянов (Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС)

Денежно-кредитная политика (ДКП) Банка России похожа на «Игру в бисер» Германа Гессе, потому что «сакральное знание», позволяющее прогнозировать движение ключевой ставки, доступно только «магистрам игры» из ЦБ, заявил РБК первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в кулуарах ПМЭФ.

«То, что все люди, играющие важную роль в российской экономике, ожидали снижение ставки, показывает, что денежно-кредитная политика похожа на «Игру в бисер» Германа Гессе», — сказал Пьянов. В этой книге Гессе описывает будущее, в котором ограниченная группа элиты начинает играть по неявным правилам в игру, которую они называют «игрой в бисер», напомнил первый зампред ВТБ.

История с тем, когда ни один существенный экономический агент не может «впитать науку ДКП» и дать правильный прогноз по ключевой ставке ЦБ, показывает, что «это своего рода шахматы, где на каждом следующем шаге правила хода каждой фигуры, а также ее ценность меняются», отметил Пьянов. «И ставку невозможно предсказать, она не просчитывается. Вывод только один — у нас таких магистров игры очень мало, они все находятся в ЦБ. Это сакральное знание вниз не спускается», — отметил первый зампред ВТБ.

«Пока среди экономических агентов, аналитиков не появится магистр Луди (гроссмейстер игры из произведения Гессе. — РБК) — постичь мудрость по ДКП будет непросто», — резюмировал Пьянов.

Как «магистры из ЦБ» будут действовать на ближайшем заседании

В июне ЦБ скорее всего оставит ставку в 16% ради сохранения последовательности своих коммуникаций, хотя все условия говорят о необходимости ее повышения, полагает Пьянов. «Моя попытка приблизиться к магистрам этой игры показывает, что все объективные основания для повышения ключевой ставки сейчас есть. Но это только математика. В этой игре ненарушение предыдущих коммуникаций имеет большую ценность, чем реальная борьба с инфляцией. Несмотря на то, что признаков для повышения ставки много, ставка повышена не будет, так как субъективное понимание общественной полезности ЦБ в области ДКП ставит выше именно ненарушение предыдущих коммуникаций», — объяснил он.

Прошлые коммуникации ЦБ говорили о том, что сценарий с повышением ставки есть на столе, но рассматривается как альтернативный (о наличии такого сценария ранее говорила глава регулятора Эльвира Набиуллина. — РБК), напомнил Пьянов. Чтобы определить нужно ли «играть по альтернативному сценарию», нужно несколько месяцев, «за которые пока ничего существенного не произошло», объяснил Пьянов. Таким образом, повышение ставки сейчас — это нарушение предыдущих коммуникаций, «так как ЦБ ранее опубликовал диапазон ставки, не подразумевающий движения вверх от 16%», заключил топ-менеджер ВТБ.

При этом все экономические агенты понимают, что инфляция в конце года не уложится в прогнозный диапазон ЦБ — 4,3-4,8%, она будет на уровне 6%, отметил Пьянов. «Но здесь тоже важно не достижение диапазона, то есть акцент не на математическом прочтении ДКП. Важна вера 100 млн экономических агентов в то, что достичь этот диапазон возможно. Если рано признать неспособность это сделать, вера будет разрушена. Это тоже не эконометрический, а сакрально экономо-политический аргумент», — сказал топ-менеджер ВТБ. Целью по инфляции для Банка России является уровень в 4%. Регулятор считает, что он будет достингут в 2025 году. Участники макроопроса ЦБ (аналитики банков, инвестиционных компаний, исследовательских институтов) полагают, что это возможно только в 2026 году.

При этом Пьянов признал, что ВТБ уже дважды ошибался в прогнозах по ключевой ставке ЦБ, что оказывает влияние на его финансовые результаты. В 2023 году банк не прогнозировал ужесточение денежно-кредитных условий, а регулятор в декабре поднял ставку с 15 до 16%. Но так как ужесточение случилось в конце года, оно не сильно повлияло на наши финансовые результаты, уточнил Пьянов. В 2024 году, представляя свою трехлетнюю стратегию, ВТБ заложил ставку в 13% на конец года и спрогнозировал начало цикла снижения на вторую половину 2024-го, «которого, скорее всего, в итоге не будет», отметил Пьянов. И этот неверный прогноз окажет уже сильное влияние на финансовые результат банка, сказал топ-менеджер.

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что ЦБ в июне повысит ключевую ставку. «Я думал, что завтра ставка сохранится, но услышав о том, что Эльвира Сахипзадовна решила довести [инфляцию] до 4% в следующем году, я понял, что ставка, наверное, поднимется завтра», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-1» в кулуарах ПМЭФ.

Глава Сбербанка Герман Греф полагает, что 7 июня ЦБ все же сохранит ключевую ставку. «Тренд инфляции пока сохраняется, и он выше наших прогнозов, выше ожиданий Центрального банка, поэтому, скорее всего, ставка будет как минимум сохранена», — сказал он. При этом Греф допускает и возможность ужесточения денежно-кредитных условий.

18 из 30 участников консенсус-прогноза РБК тоже ожидают, что в июне ставка останется на уровне 16%, но сигнал ЦБ ужесточится. Но часть этих экспертов допускают, что ЦБ может вернуться к повышению ставки позднее, например, в июле, когда будет понятен инфляционный эффект от индексации тарифов ЖКХ. Шаг повышения в этом случае может составить 200 б.п. — с 16 до 18%. При этом девять из 30 участников консенсус-прогноза ждут, что ЦБ повысит ставку до 17% уже в июне. Еще трое экспертов назвали варианты с сохранением и повышением ставки на 100 б.п. равнозначными.