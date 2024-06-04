ЦБ перенес традиционное начало пресс-конференции по ключевой ставке

Пресс-конференция по итогам заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке обычно начинается в 15:00, но 7 июня она пройдет в 17:00. С 14:00 до 17:00 в этот же день на ПМЭФ запланировано пленарное заседание с участием Путина

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Центробанк перенес пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике, на котором принимают решения по ключевой ставке, с традиционных 15:00 на 17:00 7 июня, сообщил регулятор.

Пресс-конференция по итогам заседания уже многие годы начинается в 15:00. В этом году на 7 июня на 14:00–17:00 запланировано пленарное заседание Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), где должен выступить президент Владимир Путин.

Форум в этом году проходит с 5 по 8 июня. В прошлом году он был с 14 по 17 июня и не совпадал со временем проведения июньского заседания ЦБ (оно состоялось девятого числа).

Ключевая ставка находится на уровне 16% с декабря прошлого года. На трех прошедших в этому году заседаниях в феврале, марте и апреле ставку не меняли.

Треть участников консенсус-прогноза РБК — аналитиков крупнейших банков и инвестиционных компаний считают, что на будущем заседании ЦБ повысит ставку до 17%. Большинство экспертов полагают, что она сохранится на прежнем уровне.