ЦБ перенес традиционное начало пресс-конференции по ключевой ставке
Центробанк перенес пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике, на котором принимают решения по ключевой ставке, с традиционных 15:00 на 17:00 7 июня, сообщил регулятор.
Пресс-конференция по итогам заседания уже многие годы начинается в 15:00. В этом году на 7 июня на 14:00–17:00 запланировано пленарное заседание Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), где должен выступить президент Владимир Путин.
Форум в этом году проходит с 5 по 8 июня. В прошлом году он был с 14 по 17 июня и не совпадал со временем проведения июньского заседания ЦБ (оно состоялось девятого числа).
Ключевая ставка находится на уровне 16% с декабря прошлого года. На трех прошедших в этому году заседаниях в феврале, марте и апреле ставку не меняли.
Треть участников консенсус-прогноза РБК — аналитиков крупнейших банков и инвестиционных компаний считают, что на будущем заседании ЦБ повысит ставку до 17%. Большинство экспертов полагают, что она сохранится на прежнем уровне.
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