Костин заявил, что ожидает повышения ключевой ставки 7 июня

На ПМЭФ Греф признал вероятность повышения ставки, но подчеркнул, что предсказывать решения ЦБ — «дело неблагодарное». Показатель находится на уровне 16% с декабря, его оставили неизменным на трех предыдущих заседаниях регулятора

Андрей Костин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Банк России, вероятно, повысит ключевую ставку 7 июня, такой прогноз сделал глава ВТБ Андрей Костин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в интервью телеканалу «Россия 1».

«Я думал, что завтра ставка сохранится, но услышав о том, что [глава ЦБ РФ] Эльвира Сахипзадовна [Набиуллина] решила довести [инфляцию] до 4% в следующем году, я понял, что ставка, наверное, поднимется завтра», — сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, несмотря на высокую ключевую ставку, «деньги в экономику поступают, кредиты растут». «Мы считаем, что в этом году у нас где-то 13% прирост кредитного портфеля будет», — отметил Костин.

На ПМЭФ глава Сбербанка Герман Греф признал вероятность повышения ставки. По его словам, не стоит ждать смягчения денежно-кредитной политики ЦБ. «Но я думаю, что все-таки нужно еще, наверное, время для того, чтобы посмотреть. Центральный банк принимает решения самостоятельно, поэтому предсказывать решения — дело неблагодарное», — сказал Греф.

Ранее регулятор перенес пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике, на котором принимаются решения по ключевой ставке, с традиционных 15:00 на 17:00 7 июня, так как в 14:00–17:00 запланировано пленарное заседание ПМЭФ, где должен выступить президент Владимир Путин.

С декабря ключевая ставка находится на уровне 16%. На трех предыдущих в этом году заседаниях, которые прошли в феврале, марте и апреле, ЦБ не менял ставку.

Треть участников консенсус-прогноза РБК ожидают повышения показателя до 17%. Большинство (18 из 30) экспертов полагают, что она сохранится на прежнем уровне, но при этом регулятор ужесточит риторику. Зампред ЦБ Алексей Заботкин говорил, что сценарий, подразумевающий ужесточение, будет предметно рассмотрен на заседании 7 июня.