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Омбудсмен признал использование силовиков в деле Калви неэтичным
Бизнес-омбудсмен Борис Титов поддержал решение комиссии РСПП, признавшей Шерзода Юсупова нарушителем деловой этики. По словам Титова, необходимо изменить правила игры, так чтобы их нарушителям было неуютно в бизнес-среде
Борис Титов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Решение комиссии Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) о том, что миноритарный акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов нарушил положения Хартии корпоративной и деловой этики РСПП, является очень важным шагом, заявил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. Ранее Юсупов обратился в правоохранительные органы с жалобой на основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, и против того и еще нескольких человек было возбуждено уголовное дело.

По словам Титова, решение арбитров важно, так как указывает на недопустимость вовлечения силовиков в гражданские споры.

«Во многих случаях они вмешиваются не сами по себе, их приглашают такие же предприниматели. Так вот, пора установить условия честной игры, в первую очередь в своей среде, а уж потом требовать этого от государства. Люди, которые по правилам не играют, среди «своих» должны чувствовать себя неуютно», — сказал Титов.

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Арбитры предложат Юсупову и его партнеру Артему Аветисяну публично заявить о недопустимости использования уголовно-процессуальных методов для решения корпоративных споров. Также Юсупову посоветовали обратиться в Следственный комитет для отзыва поданного им заявления.

«Если Юсупов в срок не выполнит рекомендации, арбитры в соответствии с регламентом предлагают комиссии по этике признать его неблагонадежным партнером», — говорится в сообщении пресс-службы бизнес-омбудсмена.

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30 мая о решении комиссии сообщила со ссылкой на свои источники газета «Ведомости». По словам собеседников издания, рассматривавшие дело арбитры решили, что, обратившись в правоохранительные органы в ходе корпоративного спора до исчерпания всех остальных методов, Юсупов прямо нарушил принципы деловой этики.

Дело против Калви было заведено по заявлению Юсупова в феврале 2019 года. Финансиста подозревают в мошенничестве на 2,5 млрд руб. По версии следствия, Калви убедил совет директоров банка «Восточный» простить кредит Первому коллекторскому бюро (также контролируется Baring Vostok) в обмен на пакет акций люксембургской инвесткомпании IFTG. Оценка акций составила 3 млрд руб., но их реальная стоимость не превышала 600 тыс. руб., считает следствие. Калви обвинения отрицает и связывает с акционерным конфликтом.

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Между «Финвижн» Аветисяна и Baring ведется борьба за контроль над банком, у компании Аветисяна есть право опциона на почти 10% акций «Восточного», фонд Калви его оспаривает. Компании судятся в Лондоне и России. В середине мая Арбитражный суд Амурской области принял решение в пользу «Финвижн» Артема Аветисяна, обязав Baring Vostok исполнить опцион по продаже 10% акций «Восточного», что даст Аветисяну с партнерами контроль над банком. В Baring Vostok пообещали обжаловать это решение, назвав его необоснованным.

Автор: Евгений Калюков
Теги: РСПП, Борис Титов, Baring Vostok
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