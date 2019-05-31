Омбудсмен признал использование силовиков в деле Калви неэтичным

Бизнес-омбудсмен Борис Титов поддержал решение комиссии РСПП, признавшей Шерзода Юсупова нарушителем деловой этики. По словам Титова, необходимо изменить правила игры, так чтобы их нарушителям было неуютно в бизнес-среде

Борис Титов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Решение комиссии Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) о том, что миноритарный акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов нарушил положения Хартии корпоративной и деловой этики РСПП, является очень важным шагом, заявил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. Ранее Юсупов обратился в правоохранительные органы с жалобой на основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, и против того и еще нескольких человек было возбуждено уголовное дело.

По словам Титова, решение арбитров важно, так как указывает на недопустимость вовлечения силовиков в гражданские споры.

«Во многих случаях они вмешиваются не сами по себе, их приглашают такие же предприниматели. Так вот, пора установить условия честной игры, в первую очередь в своей среде, а уж потом требовать этого от государства. Люди, которые по правилам не играют, среди «своих» должны чувствовать себя неуютно», — сказал Титов.

Арбитры предложат Юсупову и его партнеру Артему Аветисяну публично заявить о недопустимости использования уголовно-процессуальных методов для решения корпоративных споров. Также Юсупову посоветовали обратиться в Следственный комитет для отзыва поданного им заявления.