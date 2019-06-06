Помощник Путина понадеялся на «победу дружбы» в споре вокруг «Восточного»

Помощник Путина понадеялся на «победу дружбы» в споре вокруг «Восточного»

Корпоративный конфликт акционеров банка «Восточный» очень запутан, и чем быстрее он разрешится, тем лучше это будет для его клиентов и партнеров, заявил помощник президента Андрей Белоусов

Андрей Белоусов (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Помощник президента Андрей Белоусов надеется на скорейшее решение корпоративного конфликта акционеров банка «Восточный». Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент РБК.

По его словам, ситуация, которая сейчас сложилась, корпоративно очень запутана, в ней много всевозможных нюансов.

«Банк достаточно устойчиво работает, он генерирует большой поток прибыли, но огромные усилия и ресурсы отвлекаются на борьбу акционеров. Чем быстрее эта ситуация разрешится и они найдут решение, тем лучше для клиентов этого банка и его партнеров», — отметил Белоусов.

«Должна победить в итоге дружба, если это еще возможно», — заключил помощник президента.