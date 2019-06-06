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JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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Помощник Путина понадеялся на «победу дружбы» в споре вокруг «Восточного»
Корпоративный конфликт акционеров банка «Восточный» очень запутан, и чем быстрее он разрешится, тем лучше это будет для его клиентов и партнеров, заявил помощник президента Андрей Белоусов
Андрей Белоусов (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Помощник президента Андрей Белоусов надеется на скорейшее решение корпоративного конфликта акционеров банка «Восточный». Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент РБК.

По его словам, ситуация, которая сейчас сложилась, корпоративно очень запутана, в ней много всевозможных нюансов.

«Банк достаточно устойчиво работает, он генерирует большой поток прибыли, но огромные усилия и ресурсы отвлекаются на борьбу акционеров. Чем быстрее эта ситуация разрешится и они найдут решение, тем лучше для клиентов этого банка и его партнеров», — отметил Белоусов.

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«Должна победить в итоге дружба, если это еще возможно», — заключил помощник президента.

Акционеры «Восточного» — структура инвестфонда Baring Vostok, кипрская Evision (51,6% акций) и «Финвижн» Артема Аветисяна (32% акций) — находятся в конфликте. В середине мая последняя выиграла у Evision разбирательство по кол-опциону на 9,99% акций кредитной организации. В случае если решение амурского суда вступит в силу, Evision должна будет продать этот пакет «Финвижн», после чего компания Аветисяна с партнерами по бывшему Юниаструм Банку (был объединен с «Восточным» в 2017 году), которые контролируют 40,2% акций «Восточного», сможет получить контроль над всем банком.

В Baring Vostok это считают «захватом банка». Днем ранее, 5 июня, Амурский суд запретил «Восточному» предпринимать любые действия по размещению допэмиссии акций на сумму 5 млрд руб.

Авторы: Ольга Агеева, Анна Трунина
Теги: Андрей Белоусов, «Восточный», Baring Vostok, ПМЭФ-2019
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