Аветисян выиграл у Baring суд за контроль над банком «Восточный»

Амурский арбитраж принял решение в пользу «Финвижн» Артема Аветисяна, обязав Baring Vostok исполнить опцион по продаже 10% акций «Восточного», что даст Аветисяну с партнерами контроль над банком. Baring намерен оспорить решение

Артем Аветисян (Фото: Игорь Руссак / РИА Новости)

Арбитражный суд Амурской области обязал компанию Evison (структура фонда Baring Vostok) исполнить колл-опцион по продаже 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» Артема Аветисяна, сообщили РБК в фонде Baring Vostok и «Финвижн».

В настоящее время кипрской Evison принадлежит 51,6% акций «Восточного», у «Финвижн» Аветисяна и его партнеров по присоединенному с 2017 года к «Восточному» Юниаструм Банку Шерзода Юсупова и Юрия Данилова 40,2% акций банка. В результате исполнения опциона доля Аветисяна с партнерами превысит 50%, а доля Evision, соответственно, сократится.

Опцион между «Финвижн» и Evison был заключен в 2016 году перед слиянием Юниаструм Банка с «Восточным». Опцион предполагал выкуп 10-процентного пакета за 750 млн руб. Первоначально соглашение было заключено с кипрской Finvision (затем компания зарегистрировалась на острове Русский и стала «Финвижн») на срок до 28 февраля 2017 года, затем срок его действия был увеличен до 31 марта 2018 года. «Финвинж» обратилась с суд с требованием обязать Evison исполнить опцион. По заявлению истца Evision намеренно препятствовала реализации опциона: не принимала уведомления о его исполнении ни по факсу, ни через курьеров.

Baring Vostok со своей стороны заявлял, что был против исполнения опциона из-за подозрительных сделок, проведенных бывшими акционерами «Юниаструма» перед слиянием с «Восточным», говорил основатель Baring Vostok и глава совета директоров «Восточного» Майкл Калви. Он был арестован в феврале по подозрению в мошенничестве на 2,5 млрд руб. при обмене кредита Первого коллекторского бюро (ПКБ) на бумаги люксембургской инвесткомпании International Financial Technology Group. Уголовное дело было заведено по заявлению миноритария «Восточного» Шерзода Юсупова. Сам Калви считает свое задержание следствием конфликта акционеров.

«Мы разочарованы необоснованным решением суда и будем его оспаривать», — сообщили в пресс-службе Baring Vostok. По их мнению, процесс в Амурской области и его результат нанесли «серьезный репутационной урон всей системе арбитражного правосудия в России». «Несмотря на приобщение ответчиком более 6000 страниц материалов, которые проливают свет на нарушения акционерных соглашений и опционного договора, суд не дал должной оценки всему массиву доказательств, — указали в Baring. — В такой короткий срок, очевидно, невозможно вынести законное и обоснованное решение по комплексной и сложной сделке, регулируемой иностранным правом». На этой неделе, в частности, к иску в Арбитраже Амурской области было приобщено 17 томов итогов проверки «Восточного» Центробанком.