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Набиуллина назвала появление коронавируса «черным лебедем»

Оценить эффект от дальнейшего распространения коронавируса, по словам главы, пока невозможно, но на данный момент его влияние на экономику России незначительно
Эльвира Набиуллина (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Распространение появившегося в Китае коронавируса типа 2019-nCoV можно считать «черным лебедем» (так называют труднопрогнозируемые, но способные оказать значительное влияние на ситуацию события), заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге для журналистов (его трансляцию вел телеканал «Россия 24»).

«Поэтому и нужна макроэкономическая стабильность, для того чтобы экономика и уровень жизни людей были меньше уязвимы к таким неприятным, неожиданным вещам», — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ пояснила, что распространение коронавируса в регуляторе считают «риском для базового прогноза», однако оценить его последствия пока не берутся.

«Оценить его эффект пока невозможно, потому что очень много неопределенности. Все будет зависеть от скорости [распространения вируса] и продолжительности эпидемии», — сказала Набиуллина. Она также отметила, что уже сейчас ситуация с коронавирусом отражается как на экономике отдельных стран, так и мира в целом.

«Если говорить о России, то влияние на нашу экономику в текущий момент, мы оцениваем как незначительное», — добавила глава ЦБ.

При этом она указала, что ухудшение ситуации с коронавирусом может привести к росту волатильности на финансовых и товарных рынках, ускорению оттока капитала и усилению давления на валюты стран с формирующимися рынками, а также снижению внешнего спроса на экспортируемые из России товары.

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4 февраля глава подразделения по пандемическим и эпидемическим болезням Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сильвия Бриан заявила, что говорить о начале пандемии коронавируса пока рано.

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Автор: Евгений Калюков
Теги: Эльвира Набиуллина, коронавирус
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