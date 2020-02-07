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Очереди и дефицит в магазинах Гонконга из-за коронавируса. Фоторепортаж

Из-за продолжающейся в Китае эпидемии коронавируса жители Гонконга опустошают магазины в стремлении сделать запасы. Самые популярные товары — рис, лапша, туалетная бумага и средства дезинфекции
Фото: Kin Cheung / AP

Жители Гонконга запасаются продуктами на фоне новостей о распространении коронавируса

Фото: Jerome Favre / EPA / ТАСС

Аптеки работают по записи

Фото: Jerome Favre / EPA / ТАСС
Самым большим спросом в магазинах пользуются питьевая вода, рис, лапша быстрого приготовления, туалетная бумага и средства дезинфекции
Фото: Justin Chin / Bloomberg

«Никто не знает, какая будет ситуация. Даже риса не найти. Буду караулить и дальше, нужно сделать кое-какие запасы», — передает​ ТАСС со ссылкой на жительницу Гонконга
 

Фото: Tyrone Siu / Reuters
В администрации одной из крупнейших сетей супермаркетов в Гонконге Wellcome заявили​ о сбое в поставках товаров на дом из-за ажиотажного спроса и недостатка товаров
Фото: Jerome Favre / EPA / ТАСС
Местные власти попросили жителей города не поддаваться панике
Фото: Paul Yeung / Bloomberg

Покупатели у пустых полок в отделе бытовых товаров
 

Фото: Tyrone Siu / Reuters
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Теги: мультимедиа, коронавирус, Китай
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