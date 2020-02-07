Вирус из Китая , 07 фев, 12:31
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Очереди и дефицит в магазинах Гонконга из-за коронавируса. Фоторепортаж
Из-за продолжающейся в Китае эпидемии коронавируса жители Гонконга опустошают магазины в стремлении сделать запасы. Самые популярные товары — рис, лапша, туалетная бумага и средства дезинфекции
Жители Гонконга запасаются продуктами на фоне новостей о распространении коронавируса
Аптеки работают по записи
Самым большим спросом в магазинах пользуются питьевая вода, рис, лапша быстрого приготовления, туалетная бумага и средства дезинфекции
«Никто не знает, какая будет ситуация. Даже риса не найти. Буду караулить и дальше, нужно сделать кое-какие запасы», — передает ТАСС со ссылкой на жительницу Гонконга
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