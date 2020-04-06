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Банки попросили снять запреты в регионах на посещение отделений

Банкиры просят поменять условия самоизоляции в тех регионах, где посещение банков не признано поводом для выхода на улицу. Они призвали правительство и ЦБ повлиять на власти субъектов
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Ассоциация банков России (АБР) обратилась с письмами в правительство и Центральный банк с просьбой повлиять на оперативный штаб и регионы, где клиенты не могут посещать отделения кредитных организаций из-за условий самоизоляции. Об этом говорится в сообщении АБР (есть у РБК). Обращения адресованы председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной и премьер-министру Михаилу Мишустину.

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Ассоциация отмечает, что кредитные организации продолжают работать для того, чтобы граждане могли совершать неотложные финансовые операции, но такая потребность не отражена в решениях исполнительной власти регионов. Чтобы решить проблему, следует признать посещение отделений или банкомата обоснованной причиной для выхода на улицу, считают банкиры.

АБР также предложила список неотложных операций, ради которых возможен выход на улицу. Это открытие банковских счетов, внесение наличных на счет для покупки медикаментов и покупки продуктов, снятие наличных для тех же целей и получение банковских карт.

Объявляя первую нерабочую неделю, президент Владимир Путин говорил, что все структуры жизнеобеспечения (банки, магазины, медучреждения, аптеки, транспорт) и органы власти всех уровней должны продолжать работу. В конце марта он продлил выходные до 30 апреля.

В этот период банки работают в режиме новогодних праздников, часть отделений закрыта. В течение первой нерабочей недели платежи по кредитам переносились на следующий рабочий день, то есть 6 апреля. В течение апрельских выходных дней платежи по кредитам переноситься уже не будут.

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В России не действуют общие правила самоизоляции, президент предоставил регионам дополнительные полномочия для введения профилактических мер. «Где-то должны соблюдаться более жесткие ограничения, а где-то, при сохранении высокого уровня готовности, сейчас достаточно локальных и точечных решений», — говорил Путин.

Часть региональных микрокредитных компаний (МКК), которые выдают займы только в точках продаж, уже лишились возможности делать это, писал ранее РБК. С такой проблемой столкнулись МКК в Тульской и Саратовской областях, Крыму, Удмуртии и Красноярском крае. В этих регионах были закрыты торговые центры и непродовольственные магазины, где обычно работают такие кредиторы.

Автор: Павел Казарновский
Теги: отделения, Банки
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