ЦБ решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца
В нерабочие дни, объявленные до 30 апреля из-за пандемии коронавируса, должникам придется исполнять свои обязательства в срок, следует из сообщения Центрального банка.
«Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором», — говорится в сообщении. В течение первой нерабочей недели в марте платежи по кредитам переносились на первый рабочий день, то есть на 6 апреля.
Регулятор также рассчитывает, что кредиторы будут «учитывать фактические возможности должника», наличие у него возможности дистанционного обслуживания и режим ограничительных мер, которые применяются в его регионе, если они могут повлиять на возможность клиента посетить офис.
Кредитным организациям ЦБ советует продолжать работать в режиме новогодних праздников и обеспечить функционирование всех дистанционных услуг, включая работу банкоматов и устройств самообслуживания, систем мобильного банка и онлайн-переводов.
2 апреля президент Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней с сохранением заработной платы до 30 апреля. «Если обстановка позволит, скорректируем объявленный период нерабочих дней в сторону его сокращения», — отмечал он. Представители бизнеса негативно оценивали влияние длинных выходных на их работу.