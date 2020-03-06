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Нацбанк Украины заявил об отсутствии согласия на покупку «дочки» ВЭБа

Регулятор предупредил, что нового владельца акций Проминвестбанка могут оштрафовать, а сам банк впоследствии признать неплатежеспособным. Ранее ВЭБ сообщил, что власти Украины незаконно продали пакет неизвестному покупателю
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Национальный банк Украины не давал никому согласия на покупку акций Проминвестбанка, дочернего банка российского ВЭБ.РФ, говорится в сообщении регулятора. Там отмечается, что в банк не поступало документов для согласования условий их приобретения.

Регулятор предупредил, что нового владельца, купившего акции Проминвестбанка, могут лишить права голоса и оштрафовать, а структуру собственности самого банка признать непрозрачной. Это может стать основанием, чтобы отнести банк к категории проблемных и впоследствии признать неплатежеспособным.

В Нацбанке отметили, что не вмешиваются в договорный процесс купли-продажи банков, но напомнили, что «фактический переход права собственности на акции банка происходит после получения согласия регулятора».

ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка
Общество

Накануне, 5 марта, ВЭБ объявил, что власти Украины незаконно продали акции Проминвестбанка на торгах за 268,7 млн грн (713 млн руб. по текущему курсу) неизвестному покупателю. В российской госкорпорации подчеркнули, что сделка состоялась несмотря на решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольмского арбитража, который в августе прошлого года запретил продавать 99,7726% акций кредитной организации. В ВЭБе назвали действия украинских властей экспроприацией имущества и пообещали добиться компенсации потерь из-за этого за счет активов Украины на территории иностранных государств.

ВЭБ стал владельцем Проминвестбанка в 2008 году. Кредитная организация находится под украинскими санкциями с 2017 года. В сентябре 2018-го суд в Киеве арестовал ее акции.

Год спустя Печерский суд Киева по просьбе украинской Генпрокуратуры арестовал здание центрального офиса «дочки» ВЭБа, а также еще 15 объектов недвижимости банка по всей стране. В декабре Проминвестбанк закрыл шесть отделений, оставив одно в столице Украины.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Нацбанк Украины, Проминвестбанк, ВЭБ
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