ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка

Продажу властями Украины акций Проминвестбанка в ВЭБе расценили как незаконную экспроприацию имущества российской корпорации

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Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы корпорации, поступившем в РБК.

В нем отмечается, что сделка состоялась, несмотря на решение Стокгольмского арбитража о запрете продажи акций. Они были проданы за 268,7 млн гр. (71,4 млн руб. по текущему курсу).

«Украина завершила незаконную экспроприацию инвестиций российского инвестора, окончательно нарушила двустороннее соглашение о защите капиталовложений, продемонстрировала мировому сообществу нежелание соблюдать нормы международного права, грубо проигнорировала решение независимого трибунала в Стокгольме и отчетливо продемонстрировала, почему нельзя инвестировать в страну, где отсутствует независимый суд, уважение и защита прав собственности», — заявил старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов.

Он пообещал, что корпорация будет добиваться компенсации потерь, причем за счет активов Украины в иностранных государствах. «На Украине нет права собственности, только право временного распоряжения активом, которое государство может забрать без решения суда или, как в нашем случае, вопреки решению международного арбитража», — резюмировал Краснов.

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