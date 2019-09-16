Суд в Киеве арестовал здания украинской «дочки» ВЭБа

Всего под арест попало более 15 объектов недвижимости по всей Украине В ВЭБе действия украинских властей назвали рейдерством

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Печерский районный суд Киева удовлетворил просьбу Генеральной прокуратуры Украины и арестовал здание центрального офиса Проминвестбанка — украинской «дочки» ВЭБа, сообщает «Еспресо» со ссылкой на данные Единого государственного реестра судебных решений. Речь идет об объекте недвижимости, расположенном на улице Софиевской.

Помимо офиса в Киеве арестовано еще 15 объектов недвижимости Проминвестбанка в различных регионах Украины.

Как указывает издание «Обозреватель», в ходатайстве Генеральной прокуратуры Украины необходимость ареста объяснялась действиями должностных лиц Проминвестбанка, «направленными на завладение имуществом, ликвидными активами, денежными средствами в особо крупных размерах, принадлежащих ПАО «Проминвестбанк».

Старший вице-президент правового блока ВЭБа Игорь Краснов действия украинских властей в комментарии РБК назвал «незаконными и рейдерскими». «Они в очередной раз подтверждают обоснованность доводов ВЭБа в Международном арбитраже против Украины. В результате действий украинских правоохранительных органов иностранные инвесторы получили отчетливый сигнал, что международные стандарты защиты инвестиций на территории Украины не действуют», — сказал Краснов.

По словам топ-менеджера, ВЭБ оставляет за собой право предъявить претензии как государству Украина, вовлеченным чиновникам, «так и вступившим в сговор третьим лицам по экспроприации собственности ВЭБа».