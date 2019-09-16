Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 63,83 (-0,64) Quote, 14:27
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 70,67 (-0,86) Quote, 14:27
Зеленский сообщил о своих ожиданиях от встречи в «нормандском формате» Политика, 17:19 Федун назвал чушью сообщения об отставке тренера «Спартака» Кононова Спорт, 17:14 Два автобуса столкнулись на Можайском шоссе в Москве Общество, 17:06 В Анталье умер пострадавший во время парасейлинга россиянин Общество, 17:02 Разрушаем стереотипы об идеальном автомобиле для женщины РБК и Subaru, 17:02 Выиграет ли Медведев теннисный турнир в Петербурге. Что важно знать Спорт, 16:59 Экс-ведущий «Музобоза» возглавил парк «Зарядье» Общество, 16:47 Объемы торгов криптовалютой упали на 65% за три месяца Крипто, 16:46 Беспокойная гавань: как офшорной компании соблюдать новые требования Pro, 16:44 Суд в Киеве арестовал здания украинской «дочки» ВЭБа Общество, 16:43 «Спартак» проиграл, а «Локомотив» — без Миранчуков. Итоги 9-го тура РПЛ Спорт, 16:41 Сотрудника Росгвардии из Бурятии накажут за видеообращение о митингах Общество, 16:41 Евгений Ганьшин — о качестве воздуха и его влиянии на здоровье Партнерский материал, 16:32 Саудовская Аравия не сможет восстановить добычу нефти в ближайшие дни Бизнес, 16:30
Общество ,  
0 
Суд в Киеве арестовал здания украинской «дочки» ВЭБа
Всего под арест попало более 15 объектов недвижимости по всей Украине В ВЭБе действия украинских властей назвали рейдерством
Фото: РИА Новости

Печерский районный суд Киева удовлетворил просьбу Генеральной прокуратуры Украины и арестовал здание центрального офиса Проминвестбанка — украинской «дочки» ВЭБа, сообщает «Еспресо» со ссылкой на данные Единого государственного реестра судебных решений. Речь идет об объекте недвижимости, расположенном на улице Софиевской.

Помимо офиса в Киеве арестовано еще 15 объектов недвижимости Проминвестбанка в различных регионах Украины.

Как указывает издание «Обозреватель», в ходатайстве Генеральной прокуратуры Украины необходимость ареста объяснялась действиями должностных лиц Проминвестбанка, «направленными на завладение имуществом, ликвидными активами, денежными средствами в особо крупных размерах, принадлежащих ПАО «Проминвестбанк».

Старший вице-президент правового блока ВЭБа Игорь Краснов действия украинских властей в комментарии РБК назвал «незаконными и рейдерскими». «Они в очередной раз подтверждают обоснованность доводов ВЭБа в Международном арбитраже против Украины. В результате действий украинских правоохранительных органов иностранные инвесторы получили отчетливый сигнал, что международные стандарты защиты инвестиций на территории Украины не действуют», — сказал Краснов.

По словам топ-менеджера, ВЭБ оставляет за собой право предъявить претензии как государству Украина, вовлеченным чиновникам, «так и вступившим в сговор третьим лицам по экспроприации собственности ВЭБа».

Акции Проминвестбанка на Украине были ранее арестованы решением суда в Киеве в рамках исполнения иска Арбитражного суда Гааги по взысканию с Москвы компенсаций за активы в Крыму. ВЭБ выступал против такого решения и пытался приостановить принудительную продажу своей украинской «дочки». 28 августа российский банк сообщил, что добился в Стокгольмском арбитраже запрета на продажу Проминвестбанка.

Авторы: Артем Филипенок, Павел Казарновский
Теги: ВЭБ, Украина
Материалы по теме
ВЭБ сообщил о судебном запрете на продажу своей украинской «дочки»
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter