ВЭБ сообщил о судебном запрете на продажу своей украинской «дочки»

ВЭБ сообщил, что добился в Стокгольмском арбитраже запрета на продажу своей «дочки» на Украине. Проминвестбанк был арестован в рамках взыскания компенсации за активы в Крыму, заявки на его покупку во время аукциона никто не подал

Фото: Андрей Любимов / РБК

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма запретил Украине продавать акции Проминвестбанка, дочернего банка госкорпорации «ВЭБ.РФ», сообщила пресс-служба ВЭБа. Решение принято в рамках рассмотрения заявления российской госкорпорации, оспаривающей изъятие Украиной акций своей «дочки».

21 августа ВЭБ обратился в Стокгольмский арбитраж с просьбой назначить чрезвычайного арбитра и рассмотреть вопрос о запрете Украине реализовывать акции Проминвестбанка на запланированном на 28 августа аукционе по их продаже сторонним инвесторам. Запрет предлагалось ввести до того момента, как суд не рассмотрит основной иск ВЭБа по существу. В итоге суд «удовлетворил все требования ВЭБ.РФ, запретил Украине продавать акции ПИБа, а также обязал Украину возместить ВЭБ.РФ понесенные арбитражные расходы», — прокомментировал решение Стокгольмского арбитража представитель ВЭБ.РФ.

Накануне, во вторник, 27 августа, стало известно, что ни одной заявки на участие в аукционе по продаже на украинской фондовой бирже 99,7726% акций Проминвестбанка в установленный срок не поступило. ВЭБ считает, что это связано с тем, что потенциальные инвесторы опасаются «серьезных правовых и судебных последствий». Старший вице-президент ВЭБ.РФ Игорь Краснов (его слова приводятся в сообщении) охарактеризовал изъятие ПИБа как «рейдерский захват обособленного имущества самостоятельного юридического лица», добавив, что «украинские власти продолжают грубо игнорировать права российских инвесторов на территории Украины, в нарушение общепризнанных правовых норм отказывать в защите прав на собственность и оказывают содействие сомнительным структурам».

Акции Проминвестбанка на Украине были арестованы решением суда в Киеве в рамках исполнения иска Арбитражного суда Гааги по взысканию с Москвы компенсаций за активы в Крыму. ВЭБ выступал против такого решения и пытался приостановить принудительную продажу своей украинской «дочки».

В конце июля ВЭБ сообщил, что Печерский районный суд Киева принял решение о приостановке принудительной продажи Проминвестбанка. Однако аукцион по продаже акций ПИБа отменен не был. На Проминвестбанк претендовали киевское кредитное учреждение «Инвестиционное», а также финансовая компания «Женева» и Европейское сберегательное общество.