FT узнала о завершении сделки по выходу Фридмана и Авена из Альфа-банка

Фридман и Авен в 2023 году договорились о продаже своих долей в Альфа-банке и «АльфаСтраховании» бизнес-партнеру Андрею Косогову, тогда их оценивали в 240 млрд руб.

Петр Авен и Михаил Фридман (Фото: Евгений Стецко / Ведомости / ТАСС)

Миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен, попавшие под санкции ЕС и Великобритании, продали доли в Альфа-банке и «АльфаСтраховании» своему бизнес-партнеру Андрею Косогову, сообщает Financial Times. По данным газеты, сделка была закрыта в 2024 году.

Фридману и Авену принадлежало в общей сложности 45% акций банка и 42% страховой компании, на момент заключения договоренностей они оценивались в 240 млрд руб. ($2,5 млрд).

РБК направил запрос в Альфа-банк.

Косогов с 1998 по 2005 год был первым заместителем председателя правления Альфа-банка и руководителем инвестиционного блока. В 2022 году он стал крупнейшим бенефициаром банка с долей 41%, а также выкупил доли Германа Хана и Алексея Кузьмичева в инвесткомпании LetterOne. Как пишет FT со ссылкой на материалы Высокого суда Лондона, Хан и Кузьмичев одолжили Косогову $7 млрд и договорились об опционе на обратный выкуп акций в течение 10 лет.

Затем Косогов договорился о сделке по покупке долей Фридмана и Авена в Альфа-банке через кипрскую холдинговую компанию ABH Financial Ltd. Выдача разрешения регулятора на Кипре, необходимого для сделки, застопорилась. Тем временем в марте 2024 года правительство России утвердило перечень экономически значимых организаций, в который вошли контролирующие Альфа-банк холдинги. Этот статус обеспечит контролирующим акционерам права, которые они не могут реализовать из-за западных санкций, — перевести в российскую юрисдикцию акции и доли, принадлежащие иностранным инвесторам из «недружественных государств», и получать от них дивиденды.

Два месяца спустя Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление Минфина о приостановлении корпоративных прав кипрских ABH Financial Limited и Alfastrakhovanie Holdings Limited в отношении Альфа-банка и «АльфаСтрахования». Фридману и Авену передали права на владение акциями или их продажу Косогову. Кипр одобрил сделку в июле прошлого года.

Персональные европейские санкции против Фридмана и Авена ввели в феврале 2022 года. Forbes оценивает состояние бизнесменов в $13,6 млрд и $4,4 млрд соответственно.