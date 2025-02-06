 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

FT узнала о завершении сделки по выходу Фридмана и Авена из Альфа-банка

FT: Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке и «АльфаСтраховании»
Сюжет
Война санкций
Фридман и Авен в 2023 году договорились о продаже своих долей в Альфа-банке и «АльфаСтраховании» бизнес-партнеру Андрею Косогову, тогда их оценивали в 240 млрд руб.
Петр Авен&nbsp;и Михаил Фридман
Петр Авен и Михаил Фридман (Фото: Евгений Стецко / Ведомости / ТАСС)

Миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен, попавшие под санкции ЕС и Великобритании, продали доли в Альфа-банке и «АльфаСтраховании» своему бизнес-партнеру Андрею Косогову, сообщает Financial Times. По данным газеты, сделка была закрыта в 2024 году.

Фридману и Авену принадлежало в общей сложности 45% акций банка и 42% страховой компании, на момент заключения договоренностей они оценивались в 240 млрд руб. ($2,5 млрд).

РБК направил запрос в Альфа-банк.

Косогов с 1998 по 2005 год был первым заместителем председателя правления Альфа-банка и руководителем инвестиционного блока. В 2022 году он стал крупнейшим бенефициаром банка с долей 41%, а также выкупил доли Германа Хана и Алексея Кузьмичева в инвесткомпании LetterOne. Как пишет FT со ссылкой на материалы Высокого суда Лондона, Хан и Кузьмичев одолжили Косогову $7 млрд и договорились об опционе на обратный выкуп акций в течение 10 лет.

Турция захотела выкупить акции Turkcell у основанной Фридманом LetterOne
Бизнес
Фото:Alexandros Michailidis / Shutterstock

Затем Косогов договорился о сделке по покупке долей Фридмана и Авена в Альфа-банке через кипрскую холдинговую компанию ABH Financial Ltd. Выдача разрешения регулятора на Кипре, необходимого для сделки, застопорилась. Тем временем в марте 2024 года правительство России утвердило перечень экономически значимых организаций, в который вошли контролирующие Альфа-банк холдинги. Этот статус обеспечит контролирующим акционерам права, которые они не могут реализовать из-за западных санкций, — перевести в российскую юрисдикцию акции и доли, принадлежащие иностранным инвесторам из «недружественных государств», и получать от них дивиденды.

Два месяца спустя Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление Минфина о приостановлении корпоративных прав кипрских ABH Financial Limited и Alfastrakhovanie Holdings Limited в отношении Альфа-банка и «АльфаСтрахования». Фридману и Авену передали права на владение акциями или их продажу Косогову. Кипр одобрил сделку в июле прошлого года.

Персональные европейские санкции против Фридмана и Авена ввели в феврале 2022 года. Forbes оценивает состояние бизнесменов в $13,6 млрд и $4,4 млрд соответственно.

Читайте РБК в Telegram.

Вышел тизер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»

В СК предложили запретить продажу алкоголя до 21 года

В Грозном планируют построить жилой небоскреб в виде джигита

Кремль сообщил об оживлении контактов с США

Книгу 1903 года вернули в библиотеку спустя 106 лет

МИД Турции рассказал, когда появятся конкретные инициативы по Украине

РБК запускает винный салон. Расписание

Минтранс Казахстана опубликовал отчет о крушении самолета AZAL

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Киселев заявил WSJ о проклятиях со стороны Запада из-за «сердец геев»

Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от рекорда. Видео

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Юлия Кошкина
Михаил Фридман Петр Авен Альфа-Банк Андрей Косогов АльфаСтрахование
Материалы по теме
Турция захотела выкупить акции Turkcell у основанной Фридманом LetterOne
Бизнес
Управляющий имуществом Авена передаст властям Британии почти $1 млн
Бизнес
Латвия попросит ЕС не отменять санкции против Авена и Фридмана
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 102,92 (+0,24) Инвестиции, 05 фев, 18:15 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 98,06 (-0,48) Инвестиции, 05 фев, 18:15
Суд бессрочно заблокировал запрет Трампа на гражданство по месту рожденияПолитика, 10:55
«Рост цен еще не закончен». Что будет с российскими золотодобытчикамиPro, 10:52
Меркель призвала не допустить победы России на УкраинеПолитика, 10:49
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 10:48
Что посмотреть в Бодруме: от античных руин до песчаных пляжейСтиль, 10:46
Курс доллара на рынке Форекс упал ниже ₽97 впервые с конца январяИнвестиции, 10:45
Россияне купили рекордный с 2013 года объем золота и ювелирных изделийИнвестиции, 10:43
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Рост вопреки тренду: что нужно знать о бондах GloraX и самой компанииQuote, 10:36
Мастеркова возмутилась данными о госпитализации из-за рака мозгаСпорт, 10:35
FT узнала о завершении сделки по выходу Фридмана и Авена из Альфа-банкаФинансы, 10:31
Как открыть бизнес на Курилах с широкой господдержкойОтрасли, 10:25
Рогозин поздравил Баканова с назначением на должность главы «Роскосмоса»Технологии и медиа, 10:21
Эксперты оценили будущий рост цен на постройку частных домовНедвижимость, 10:20
Новым гендиректором «Роскосмоса» стал замминистра транспорта БакановБизнес, 10:18