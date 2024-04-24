Минфин потребовал в суде ограничить права иностранного владельца «Альфы»

Минфин подал в арбитражный суд заявление об ограничении корпоративных прав иностранных владельцев Альфа-банка и «АльфаСтрахования». Это позволит организациям «переехать» в Россию в условиях западных санкций

Фото: Андрей Любимов / РБК

Минфин обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием о приостановке корпоративных прав кипрской ABH Financial Limited, которая контролирует Альфа-банк, говорится в сообщении Минфина, поступившем в РБК. Такая же мера принята в отношении Alfastrakhovanie Holdings Limited, владельца «АльфаСтрахования».

«Приостановление осуществления иностранными холдинговыми компаниями корпоративных прав в отношении АО «АБ Холдинг» и ООО «ЮНС-Холдинг» позволит исключить препятствия для деятельности данных организаций, а также АО «Альфа-банк» и АО «АльфаСтрахование» на российском финансовом рынке», — подчеркнули в Минфине.

«АБ Холдинг» и «ЮНС-Холдинг» — холдинговые структуры, через которые АО «Альфа-банк» и АО «АльфаСтрахование» контролируются в России.

В Минфине добавили, что в условиях антироссийских санкций со стороны ABH и Alfastrakhovanie Holdings Limited «совершаются действия (допускается бездействие), которые препятствуют осуществлению деятельности системно значимой кредитной организации АО «Альфа-банк» и одной из крупнейших в стране страховых организаций — АО «АльфаСтрахование».

Действия Минфина — это «облегченный вариант редомициляции, оформленный таким образом», сказал РБК источник, близкий к «Альфа-Групп». «Это, безусловно, делается в интересах акционеров ABH», — добавил другой собеседник, близкий к группе.

В марте 2024 года правительство России утвердило перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), в который вошли шесть холдингов, «АБ Холдинг» и «ЮНС-Холдинг», а также структуры, связанные с «Пятерочкой», «Азбукой вкуса» и другие. Этот статус обеспечит контролирующим акционерам права, которые они не могут реализовать из-за западных санкций, — перевести в российскую юрисдикцию акции и доли, принадлежащие иностранным инвесторам из недружественных государств, и получать от них дивиденды. Для этого компании должны от имени уполномоченного органа исполнительной власти подать обращение «в арбитражный суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав».

Для АО «АБ Холдинг» таким органом является Минфин. Ранее с аналогичным иском в Арбитражный суд Московской области обратился Минпромторг, который потребовал приостановить корпоративные права зарегистрированной в Нидерландах X5 Retail Group N.V. в отношении ее российской «дочки» — ООО «Корпоративный центр Икс 5». X5 управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Если суд удовлетворит иск и приостановит акционерные права X5 в отношении дочерней компании, то акции последней будут распределены между держателями депозитарных расписок и конечными собственниками X5. В результате российская «дочка» будет преобразована в открытое акционерное общество с листингом акций на Московской бирже.

В марте 2023 года стало известно, что в Альфа-банке планируется смена контролирующих акционеров. Основатели банка Михаил Фридман и Петр Авен планировали продать свои доли в люксембургской ABH Holdings S.A. (контролирует ABH Financial Limited и «АБ Холдинг») в размере 32,9 и 12,4% другому бенефициару — Андрею Косогову, которому уже принадлежит 40,96% структуры. Как говорил источник РБК, близкий к сделке, продажа долей Фридмана и Авена поможет «скорейшему переходу банка в зону российской юрисдикции». Сделка могла потребовать согласование Банка России и, возможно, органов США и ЕС, отвечающих за санкционную политику.

О закрытии сделки с тех пор не сообщалось. Менеджмент банка обсуждает различные варианты изменения схемы владения, говорил «Интерфаксу» председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев.