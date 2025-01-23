Турция захотела выкупить акции Turkcell у основанной Фридманом Letter One

Фонд, который владеет 26,2% акций Turkcell, заинтересовался выкупом доли в 19,8%, принадлежащей основанной Фридманом LetterOne, пишет Bloomberg. TWF уже является крупнейшим акционером оператора, покупка обойдется ему в $1,3 млрд

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Фонд благосостояния Турции (Turkey’s Wealth Fund, TWF) рассматривает возможность покупки 19,8% акций крупнейшего турецкого оператора связи Turkcell Iletisim Hizmetleri у компании LetterOne, основанной Михаилом Фридманом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

TWF направил LetterOne соответствующий запрос, однако неясно, заинтересована ли компания в продаже акций по рыночной стоимости, сказали изданию собеседники. Доля в размере 19,8% будет стоить фонду около $1,3 млрд, если будет выкуплена по текущей рыночной цене, подсчитало агентство.

Общая стоимость Turkcell превышает $6,5 млрд. За последний год стоимость ее акций выросла на 61%, отмечает Bloomberg. После появления сообщений о возможном выкупе TWF акций Turkcell их цена поднялась более чем на 4%, также выросла стоимость облигаций TWF с погашением в 2029 году.

TWF стал крупнейшим акционером Turkcell в 2020 году получив пакет акций в 26,2%, из которых 15% — привилегированные. Выкуп доли LetterOne в Turkcell дал бы фонду более жесткий контроль над телекоммуникационным рынком Турции, отмечает Bloomberg. Как уточняет агентство, TWF не подпадает под действие антимонопольного регулирования.

Turkcell — крупнейший оператор в Турции, также владеет активами на Украине, в Белоруссии и на Северном Кипре, 41,45% Fintur, оказывающей услуги еще в ряде стран СНГ. Общая абонентская база по итогам второго квартала 2024-го внутри Турции — 43,2 млн абонентов. Чистая прибыль за третий квартал — 14,3 млрд турецких лир (около $392 млн).

LetterOne базируется в Люксембурге. Компания не находится под санкциями США.

TWF в 2024 году вел переговоры о продаже своей доли в 26,2% в Turkcell, писал Bloomberg со ссылкой на источники. Потенциальных покупателей агентство не называло, но отмечало, что интерес к акциям проявили инвесторы с Аравийского полуострова и из Азербайджана.

Некоторые члены TWF, по данным агентства, выступили против продажи доли, указав, что Turkcell является стратегическим активом. Совет директоров фонда возглавляет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ожидалось, что окончательное решение примет именно он, писал Bloomberg.

В 2022 году Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, попавшие под западные санкции, а также Андрей Косогов вышли из состава директоров LetterOne. После их ухода контролировать холдинг стал лорд Мервин Дэвис.