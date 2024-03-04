Власти утвердили перечень из шести экономически значимых организаций
Правительство России утвердило перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), в него вошли шесть холдингов, говорится в поступившем в РБК сообщении.
«Статус экономически значимой организации обеспечит контролирующим акционерам права, которые они не могут реализовать из-за западных санкций, — перевести в российскую юрисдикцию акции и доли компании, принадлежащие иностранным инвесторам из недружественных государств, и получать от них дивиденды», — сказано в сообщении.
Согласно указу, этот статус получили:
- АО «АБ Холдинг» (владелец Альфа-банка, по данным СПАРК, собственник холдинга — кипрская ABH Financial Limited);
- ООО «ЮНС-Холдинг» (долей почти в 92% владеет кипрская Alfastrakhovanie Holdings Limited);
- ООО «Корпоративный центр X5» (его владелец — нидерландская X5 Retail Group N.V., бренды — супермаркеты «Перекресток», «Пятерочка» и др.);
- новгородское АО «Акрон Групп» (владелец — кипрская Pin Holdings Limited, это производитель минеральных удобрений и промышленной продукции);
- ООО «Городской супермаркет» (99% доли в уставном капитале принадлежит кипрской Demanor Investments Limited, 1% — ООО «Азбука вкуса». Для одноименной сети магазинов «Городской супермаркет» является управляющей компанией);
- хакасское ООО «Разрез Аршановский» (учредитель — кипрская Zimber Investments Limited; это угледобывающее предприятие под Абаканом).
Для реализации права на перевод в российскую юрисдикцию компании должны от имени уполномоченного органа исполнительной власти (для первых двух — Минфин, для последней — Минэнерго, для остальных Минпромторг) подать обращение «в арбитражный суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав».
В августе 2023-го президент Владимир Путин подписал закон «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями». Согласно документу, для отнесения к ЭЗО компания должна соответствовать хотя бы одному критерию: наличие более 4 тыс. сотрудников; суммарная стоимость активов выше 150 млрд руб., суммарный объем выручки более 75 млрд руб. в год; сумма уплаченных за предшествующий год налогов составляет не менее 10 млрд руб.
В декабре список критериев расширили: к ОЗЭ могут отнести структуры, сервисы которых используют более 2 млн человек; удовлетворяющие определенным требованиям общества, являющиеся профучастниками рынка ценных бумаг, осуществляющие деятельность по управлению ценными бумагами, и общества, обладающие правом (лицензией) на пользование недрами на территории России.
В январе этого года Путин подписал указ, разрешающий не раскрывать информацию о деятельности ЭЗО. Мера была названа ответом на действия «недружественных» стран.
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