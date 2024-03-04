 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Власти утвердили перечень из шести экономически значимых организаций

Власти утвердили перечень из шести экономически значимых организаций
Сюжет
Война санкций
Акционеры экономически значимых организаций через арбитражный суд смогут переводить в российскую юрисдикцию доли иностранных акционеров. В список попали структуры, связанные с Альфа-банком, «Пятерочкой», «Азбукой вкуса» и др.
Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости
Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Правительство России утвердило перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), в него вошли шесть холдингов, говорится в поступившем в РБК сообщении.

«Статус экономически значимой организации обеспечит контролирующим акционерам права, которые они не могут реализовать из-за западных санкций, — перевести в российскую юрисдикцию акции и доли компании, принадлежащие иностранным инвесторам из недружественных государств, и получать от них дивиденды», — сказано в сообщении.

Согласно указу, этот статус получили:

  • АО «АБ Холдинг» (владелец Альфа-банка, по данным СПАРК, собственник холдинга — кипрская ABH Financial Limited);
  • ООО «ЮНС-Холдинг» (долей почти в 92% владеет кипрская Alfastrakhovanie Holdings Limited);
  • ООО «Корпоративный центр X5» (его владелец — нидерландская X5 Retail Group N.V., бренды — супермаркеты «Перекресток», «Пятерочка» и др.);
  • новгородское АО «Акрон Групп» (владелец — кипрская Pin Holdings Limited, это производитель минеральных удобрений и промышленной продукции);
  • ООО «Городской супермаркет» (99% доли в уставном капитале принадлежит кипрской Demanor Investments Limited, 1% — ООО «Азбука вкуса». Для одноименной сети магазинов «Городской супермаркет» является управляющей компанией);
  • хакасское ООО «Разрез Аршановский» (учредитель — кипрская Zimber Investments Limited; это угледобывающее предприятие под Абаканом).

Для реализации права на перевод в российскую юрисдикцию компании должны от имени уполномоченного органа исполнительной власти (для первых двух — Минфин, для последней — Минэнерго, для остальных Минпромторг) подать обращение «в арбитражный суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав».

Путин упростил переход экономически значимых компаний в юрисдикцию России
Экономика
Владимир Путин

В августе 2023-го президент Владимир Путин подписал закон «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями». Согласно документу, для отнесения к ЭЗО компания должна соответствовать хотя бы одному критерию: наличие более 4 тыс. сотрудников; суммарная стоимость активов выше 150 млрд руб., суммарный объем выручки более 75 млрд руб. в год; сумма уплаченных за предшествующий год налогов составляет не менее 10 млрд руб.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В декабре список критериев расширили: к ОЗЭ могут отнести структуры, сервисы которых используют более 2 млн человек; удовлетворяющие определенным требованиям общества, являющиеся профучастниками рынка ценных бумаг, осуществляющие деятельность по управлению ценными бумагами, и общества, обладающие правом (лицензией) на пользование недрами на территории России.

В январе этого года Путин подписал указ, разрешающий не раскрывать информацию о деятельности ЭЗО. Мера была названа ответом на действия «недружественных» стран.

Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России

Огненный смерч в Приморье попал на видео 

Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео

Часть сторонников Байдена начали поддерживать Трампа. Что происходит

ЦБ озвучил два сценария развития российского экспорта

Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика

Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ

Какие фильмы лидируют в российском прокате. Список

Как выглядят самые странные дома знаменитостей. Фото

У российских дилеров появились удлиненные модели BMW. Фото и цены

Индекс Мосбиржи обновил двухлетний максимум

Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Авторы
Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
X5 Retail Group Альфа-Банк Азбука вкуса правительство
Материалы по теме
Минэкономики назвало ожидаемое число экономически значимых компаний
Экономика
Экономически значимым компаниям разрешили не раскрывать данные
Бизнес
Путин упростил переход экономически значимых компаний в юрисдикцию России
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 99,11 (+0,38) Инвестиции, 16:27 Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 91,35 (+0,02) Инвестиции, 16:27
Как утечка из бундесвера поставила под удар Шольца и доверие в НАТО Политика, 21:22
В Германии полиция начала операцию после данных о заложниках в больнице Общество, 21:21
Apple заплатит в ЕС штраф на $1,95 млрд из-за жалобы Spotify Инвестиции, 21:19
Макрон заявил об отсутствии планов отправлять войска Франции на Украину Политика, 21:19
Захарян не сыграет с ПСЖ в Лиге чемпионов из-за микротравмы Спорт, 21:09
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:05
Военная операция на Украине. Карта на 4 марта Политика, 21:04
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Власти и операторы связи начали проверку данных о сбое в Telegram Технологии и медиа, 20:56
Шольц вновь исключил поставки Taurus на Украину Политика, 20:48
Байден продлил режим санкций против России Политика, 20:43
Власти утвердили перечень из шести экономически значимых организаций Экономика, 20:38
На МЦД-3 произошел сбой движения поездов Общество, 20:17
Почему согласование конгрессом помощи Украине снова может зайти в тупик Политика, 20:15
МИД призвал посла США «прекратить врать» о невмешательстве в дела России Политика, 20:13