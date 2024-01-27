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Эксклюзивы РБК ,  
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Минфин оценил дополнительные траты бюджета на продление льгот по ипотеке

Минфин оценил в ₽1 трлн расходы бюджета за 3 года на продление льгот по ипотеке
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Продление льготных ипотечных программ обойдется бюджету в 1 трлн руб. дополнительных расходов на три года, сообщили РБК в Минфине. За продление семейной ипотеки и льгот для многодетных семей после 1 июля ранее выступил президент
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Минфин оценил дополнительные расходы бюджета на продление льгот по ипотечным программам примерно в 1 трлн руб. на три года. «Дополнительные бюджетные средства на 2024–2026 годы на продление льготных ипотечных программ составят около 1 трлн руб.», — сообщили в ведомстве в ответ на запрос РБК.

«Для того чтобы льготы действительно помогали тем, кому нужна поддержка, массовые льготные программы должны быть трансформированы на более адресный формат для повышения их эффективности», — отметили там, добавив, что Минфин «держит на контроле ситуацию, связанную с развитием рынка льготного кредитования в целом». «Граждане должны иметь возможность улучшать свои жилищные условия. Исходя из этого будут приниматься соответствующие меры», — указали в Минфине.

В Минфине рассказали о «системно неправильном» подходе к льготной ипотеке
Экономика
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Сейчас в России действует несколько ипотечных программ с господдержкой — наибольший охват у льготной ипотеки на новостройки под 8% и семейной ипотеки. Кроме того, существует программа выдачи субсидий в размере 450 тыс. руб. на погашение ипотеки для многодетных семей. Все эти льготы пока действуют до 1 июля 2024 года.

Ранее президент Владимир Путин поддержал продление льготной семейной ипотеки под 6% и программы выдачи субсидий для многодетных семей.

Что касается общей льготной ипотеки под 8%, которая доступна всем заемщикам, а не только семьям с детьми, то против ее продления выступал Банк России и Минфин, а за продление — Минстрой. Как сообщили РБК в пресс-службе Минфина, ведомство выступает за более адресный формат мер поддержки на покупку жилья. «Мы исходим из того, что массовая программа льготной ипотеки, безадресная, закончит свое действие в июле, но адресная ипотека, в том числе семейная, останется», — говорила в интервью РБК глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ранее Банк России выражал озабоченность тем, что массовые выдачи льготной ипотеки вызывают разгон цен на новостройки, что делает жилье для россиян менее доступным. В свою очередь, замглавы Минстроя Никита Стасишин указывал, что программы льготной ипотеки позволяют поддерживать спрос на жилье и обеспечивать выполнение показателей жилищного нацпроекта.

Путин выступил за продление программы льготной семейной ипотеки под 6%
Финансы
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

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Власти уже приняли меры по ужесточению параметров льготной ипотеки под 8%. В декабре с 12 млн до 6 млн руб. уменьшился максимальный размер кредита для четырех столичных регионов, а первоначальный взнос увеличился с 20 до 30%. После этого ряд банков также ужесточили условия выдачи льготных ипотечных кредитов, возложив часть расходов по ним на застройщиков, писал РБК.

Расходы бюджета на субсидирование льготной ипотеки также растут из-за роста ключевой ставки ЦБ на фоне ускорившейся инфляции. С лета Банк России уже повысил ставку с 7,5 до 16%, а государство по ипотечным программам с господдержкой возмещает банкам разницу между рыночными ставками и льготными.

2023 год стал рекордным в России по выдаче ипотеки. Предыдущий максимум на уровне 5,76 трлн руб., достигнутый в 2021 году, был побит еще осенью. По предварительным данным аналитической компании Frank RG, за прошлый год банки выдали россиянам почти 2 млн ипотечных кредитов на 7,85 трлн руб. (+60% к уровню 2022-го). Всплеск выдач начался во второй половине года, когда ЦБ перешел к повышению ставок, его драйвером выступала льготная ипотека — ее доля в общем объеме неуклонно росла и к концу 2023 года, по данным ЦБ, достигла 74% от общего объема выдач. Всего в России более 10 млн граждан с ипотекой, сообщал ЦБ в октябре.

Россияне за 2023 год набрали кредитов на ₽16,8 трлн
Финансы
Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Под влиянием в том числе льготного ипотечного кредитования ввод жилья в 2023 году увеличился на 7,5% к 2022 году и составил рекордные 110,4 млн кв. м, по данным Росстата. Из них, как сообщил Минстрой, многоквартирных домов введено на 51,8 млн кв. м — плюс 13,7% к предыдущему году.

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Инна Деготькова Инна Деготькова
Ипотека многодетные семьи господдержка льготы
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