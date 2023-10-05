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Финансы ,  
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Армения обогнала Казахстан и Грузию по росту переводов из России

Переводы из России в Армению в августе превысили 30 млрд руб.
Переводы из России в соседние страны резко выросли после частичной мобилизации, но ситуация изменилась год спустя. Приток рублей в Грузию и Казахстан снизился, а Армения, наоборот, улучшила позиции
Фото: Christian Charisius / dpa / Global Look Press
Фото: Christian Charisius / dpa / Global Look Press

Не все страны, получившие резкий приток средств россиян после начала мобилизации, сохраняют столь же высокий объем поступлений год спустя. Лидер по переводам из России — Армения: объем поступлений там сейчас даже выше, чем год назад. В Грузии и Казахстане ситуация противоположная, следует из расчетов РБК на основе статистики центральных банков соседних стран.

Для анализа использовались данные регуляторов уже упомянутых Казахстана, Грузии и Армении, а также Киргизии — центробанки этих стран дают максимально подробную и оперативную статистику по переводам из России, хотя их методологии и отличаются. Расчеты затронули период с сентября 2022 года по август 2023 года, а чтобы сгладить межстрановые различия (по методологии, масштабам экономики, числу приехавших россиян и т.д.), данные по каждому месяцу сравнивались со среднемесячным объемом переводов из России в ту или иную страну в 2021 году. Сумма переводов конвертировалась в рубли по курсу на тот или иной месяц. Выбор валюты связан с тем, что из-за санкций валютные переводы из российских банков практически не работают. Кроме того, это помогает избежать неточностей в оценках, связанных с курсом валют, например армянский драм за год существенно укрепился, а сам рубль ослабел к доллару, и это может исказить реальную картину отправлений россиян.

  • В августе 2023 года россияне перевели в Армению сумму, эквивалентную 32,8 млрд руб., или 618,9% от среднемесячного объема переводов за 2021 год (то есть в 7,2 раза больше). Для сравнения, в сентябре 2022 года этот показатель составил 24,8 млрд руб. (467,9%), в октябре — 29,7 млрд руб. (560,4%). Статистика ЦБ Армении довольно полно охватывает движение капитала, поскольку учитывает трансграничные денежные переводы физических лиц и ИП через банковскую систему и системы денежных переводов.
  • Трансграничные переводы из России в Грузию в августе составили 5,7 млрд руб. (228%), что, наоборот, значительно ниже прошлогодних пиков (736% в октябре, 840% в декабре). Регулятор не разъясняет подробно, что учитывается в этой сумме.
  • В Казахстан в августе из России отправили 1,6 млрд руб. — 207,9% от среднемесячного значения в 2021 году. В октябре прошлого года, в начале мобилизации, этот показатель составлял 726,3% от уровней 2021 года. Но эта статистика учитывает только отправления через системы денежных переводов: «Золотую Корону», Contact, «Юнистрим» и т.д.


Армения

Всего с сентября 2022 года по август 2023 года из России в Армению было переведено 322,1 млрд руб. Ежемесячные объемы переводов составляли от 19,6 млрд руб. (в январе 2023 года) до 44 млрд руб. (в феврале 2023 года). Для сравнения: в среднем каждый месяц в 2021 году в Армению из России переводили около 5,3 млрд руб. В Армении сокращения прироста денежных переводов не наблюдается.

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Голландская болезнь от российских релокантов

Значительные притоки денег из-за рубежа укрепляют армянский драм и могут даже спровоцировать голландскую болезнь — состояние, при котором конкурентоспособность и экспорт обрабатывающих отраслей страны снижаются из-за притоков валюты только по одному сектору, писали аналитики Евразийского банка реконструкции и развития. В случае с Арменией это во многом обеспечивается как раз отправлениями из России: по состоянию на конец 2022 года в стране находились 99 тыс. нерезидентов, 51 тыс. из которых — релоканты, работающие преимущественно в IТ-секторе, отмечал ЕАБР со ссылкой на данные ЦБ Армении.

В 2022 году в Армению приехали и остались жить 108–110 тыс. россиян, говорил министр экономики страны Ваган Керобян. Также, по его данным, в прошлом году были зарегистрированы 2,5 тыс. юрлиц с российскими участниками и еще 4 тыс. ИП. В некоторых компаниях штат может достигать 600–700 человек, отмечал министр. Армения стала популярным направлением для релокации у IТ-специалистов, которые проживают там до сих пор, говорит партнер юридической фирмы «Косенков и Суворов» Константин Суворов.

«Финансовые системы России и Армении довольно сильно интегрированы, Армения также довольно широко работает с картами «Мир», в отличие от других стран, поэтому Армения может выступать важным финансовым хабом для релоцировавшихся россиян или россиян, использующих зарубежные счета в других странах. Отправляя деньги на карты Армении, можно дальше отправить их в другие банки и страны с помощью привычных инструментов и инфраструктуры, в том числе через систему SWIFT», — объясняет руководитель лаборатории блокчейна и финтеха Школы управления «Сколково» Егор Кривошея.

Грузия

За год с объявления частичной мобилизации из России в Грузию было переведено 167 млрд руб. — от 5,7 млрд до 21 млрд руб. ежемесячно. Объем переводов начал расти в сентябре 2022 года и достиг пика в декабре. В апреле началось заметное сокращение отправлений, к июлю и августу их объем составил минимальные за год 6,7 млрд и 5,7 млрд руб.

Данные по числу уехавших в Грузию россиян разнятся. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ноябре 2022 года говорила, что после объявления мобилизации границу с Грузией пересекли 700 тыс. россиян, после чего 600 тыс. уехали в другие страны, то есть 100 тыс. россиян оставались в Грузии. По данным МВД Грузии на октябрь 2022 года, в стране находились 112 733 гражданина России, приехавших с января по сентябрь. Из данных Национальной службы статистики Грузии следовало, что в 2022 году в Грузию из России приехали всего 62 304 человека, однако на них пришлось больше трети от общего числа мигрантов (179 778) в Грузию.

Казахстан

С сентября 2022 года по август 2023 года из России в Казахстан было отправлено 31,68 млрд руб. Ежемесячные показатели переводов постепенно снижались — с 5,52 млрд руб. в октябре 2022 года до 1,58 млрд руб. в августе 2023-го, хотя все равно оставались выше уровней 2021 года.

Как говорила в ноябре 2022 года министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, с начала объявления частичной мобилизации в России в Казахстан въехали более 400 тыс. россиян, а выехали около 320 тыс. человек.

Казахстан и Грузия довольно серьезно ужесточили правила открытия новых счетов и обслуживания уже существующих счетов для россиян. Это могло повлиять на возможность совершать переводы в банки этих стран и на количество клиентов со счетами в этих странах, говорит Кривошея.

«Вероятно, показатели продолжат падение, например, в связи с прямыми заявлениями главы Казахстана о следовании санкционному режиму в отношении России — люди могут просто опасаться за свои средства и активы», — добавляет соруководитель практики санкционного права и комплаенса Pen&Paper Кира Винокурова. Она также считает, что часть уехавших россиян могли вернуться или переехать в третьи страны, что также отразилось на статистике переводов.

Киргизия

Из России в Киргизию с сентября 2022 года по июль 2023 года (последняя доступная статистика ЦБ) было переведено 137,9 млрд руб. Существенного роста переводов в страну не наблюдалось: в сентябре и октябре 2022 года из России в Киргизию перевели 16,6 млрд и 16,8 млрд руб. соответственно, а в остальные месяцы — даже меньше среднего показателя 2021 года. В отличие от других рассматриваемых стран Киргизия являлась одним из крупнейших поставщиков трудовых мигрантов в Россию и входила в число лидеров по переводам домой заработанных ими денег.

Снижение переводов в Киргизию связано со значительным оттоком трудовых мигрантов из России из-за ослабления рубля, отмечает Винокурова. Кроме того, это направление в целом было не таким популярным у российских релокантов, как Казахстан, Грузия, Узбекистан, Армения и Турция.

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Евгения Чернышова Евгения Чернышова
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