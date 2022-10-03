ЦБ использует при установке курсов валют банковскую отчетность и внебиржевые площадки

Курсы валют установят на основе отчетности банков и внебиржевых площадок

Фото: Андрей Любимов / РБК

Центробанк в целях «более точного отражения ситуации на рынках» разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, сообщается на сайте регулятора.

«Для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов», — говорится в сообщении.

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