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Финансы ,  
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Курсы валют установят на основе отчетности банков и внебиржевых площадок

ЦБ использует при установке курсов валют банковскую отчетность и внебиржевые площадки
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Центробанк в целях «более точного отражения ситуации на рынках» разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, сообщается на сайте регулятора.

«Для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов», — говорится в сообщении.

Материал дополняется.

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