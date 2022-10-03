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Курсы валют установят на основе отчетности банков и внебиржевых площадок
ЦБ использует при установке курсов валют банковскую отчетность и внебиржевые площадки
Центробанк в целях «более точного отражения ситуации на рынках» разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, сообщается на сайте регулятора.
«Для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов», — говорится в сообщении.
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