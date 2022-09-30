Объем торгов в паре доллар/юань вырос втрое за десять дней
За десять дней объемы торгов в паре доллар/юань с расчетами «на завтра» на Московской бирже увеличились в 3,7 раза, следует из данных торговой площадки. Так, 20 сентября дневной объем торгов инструментом составлял 16,4 млрд руб., а общее число совершенных сделок — 4,4 тыс. По итогам 29 сентября совокупный дневной объем торгов в паре доллар/юань достиг 61,2 млрд руб., а число совершенных сделок увеличилось до 14,4 тыс. Это абсолютный рекорд за всю историю торгов на Мосбирже этим инструментом.
Наиболее сильный рост объемов торгов и числа сделок наблюдался после 21 сентября, когда в России была объявлена частичная мобилизация и появились новости о проведении референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. К 22 сентября общий дневной объем торгов в паре доллар/юань вырос более чем в два раза — с 16,4 млрд до 36 млрд.
Вторая волна роста пришлась на 28–29 сентября после того, как The Wall Street Jounal со ссылкой на источники написала о возможных санкциях США в отношении Национального клирингового центра (НКЦ, выступает посредником в сделках с валютой на бирже) и Национального расчетного депозитария (НРД, ведет учет ценных бумаг). Так, 28 сентября дневной объем торгов в паре доллар/юань составлял 31,3 млрд руб., а число сделок достигало 7,5 тыс. На следующий день показатели увеличились до 61,2 млрд руб. и 14,4 тыс. соответственно.
«Рост объемов торгов в последнее время вызван переносом валютных остатков участников рынка из недружественных валют в условиях ужесточения санкционной риторики запада», — объясняет главный экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин. Инвесторы опасаются санкций на биржевые торги долларом США, резюмировал эксперт.
В случае введения санкций США торги долларом окажутся под угрозой, так как НКЦ выступает посредником во всех сделках с американской валютой. При реализации этого сценария Банк России может формировать курс валют к рублю на основании данных от крупнейших российский банков, сообщал Forbes.
Доллар больше России «не нужен», отмечал в интервью РБК заместитель министра финансов РБК Алексей Моисеев. «Я поддерживаю тех экспертов, которые считают, что нет необходимости копить активы в этой валюте. Собственно, это и невозможно. Даже если говорить про неподсанкционных лиц, это абсолютно бессмысленно», — указывал он. В качестве основной альтернативы американской валюте и евро замминистра при этом называл юань. Но это не единственная валюта, которая рассматривается, уточнял Моисеев, в фокусе внимания министерства находится и дирхам, который выгодно отличается стабильностью. Кроме этого, Мосбиржа ведет работу по запуску торгов индийской рупией.