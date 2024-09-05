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Война санкций ,  
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США заявили о наборе инструментов против зарубежных «дочек» банков России

Сюжет
Война санкций
Санкционный регулятор США призвал считать «красным флагом» открытие дочерних предприятий российских банков за рубежом. Это относится и к финансовым организациям, не попавшим под американские санкции
Здание Минфина США
Здание Минфина США (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выпустило предупреждение для иностранных финансовых организаций, в котором заявило, что открытие филиалов или «дочек» российских банков за рубежом должно рассматриваться как «красный флаг» в контексте попытки обойти санкционные ограничения против Москвы. Аналогичное уведомление OFAC публиковало в начале августа.

В новом документе говорится, что у Минфина США есть набор инструментов «для пресечения попыток России финансировать свою военно-промышленную базу, в том числе путем создания новых представительств или дочерних компаний финансовых учреждений» за границей. Ведомство ссылается на закон о банковской тайне (Bank Secrecy Act, BSA) как на инструмент, позволяющий противостоять попыткам российских банков учредить в других странах свои филиалы и «дочки».

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Финансы
Здание Минфина США

В 2021 году США приняли серьезные поправки в BSA, разрешившие американским регуляторам в рамках их расследований требовать у иностранных банков, у которых есть корреспондентские счета в США, информацию, относящуюся к любому счету в таком банке, в том числе информацию, хранящуюся за рубежом. Ранее американские власти могли запрашивать только информацию, относящуюся к корсчету иностранного банка в США. Согласно поправкам, иностранный банк вправе просить окружной суд США аннулировать повестку с таким запросом, но, чтобы такая отмена могла быть одобрена, недостаточно только ссылки на потенциальное нарушение банковской тайны. Если банк откажется выполнять требование о предоставлении информации, Минфин США и Минюст США могут обязать американские банки разорвать корреспондентские отношения с таким банком, а также наложить штрафы на иностранный банк.

В предупреждении OFAC призывает с осторожностью относиться к сделкам с новыми зарубежными филиалами или «дочками» российских банков, в том числе теми, которые не находятся под американскими санкциями. «Любые зарубежные финансовые учреждения, которые вступают во взаимоотношения с такими подразделениями или «дочками», включая обслуживание счетов, переводы средств или предоставление других услуг, таких как обработка платежей, торговое финансирование и страхование, должны учитывать существенные санкционные риски», — заявило ведомство.

Сделки, связанные с продовольствием, сельским хозяйством,
медициной, энергетикой и телекоммуникациями, по-прежнему разрешены, отмечает OFAC.

Первые санкции против российского финансового сектора США ввели в феврале 2022 года в ответ на начало военных действий на Украине. Впоследствии ограничения ужесточались, в частности, в декабре 2023 года в Соединенных Штатах был принят указ о вторичных санкциях, в том числе против иностранных банков, за помощь со сделками подсанкционным лицам и с поставками российскому ОПК. В июне этот механизм расширили.

Глава ВТБ Андрей Костин отмечал, что после ужесточения режима вторичных санкций число отказов со стороны зарубежных банков в проведении платежей из России резко выросло, в первую очередь это коснулось стран, которые российское правительство считает дружественными. Чаще отказываться от платежей из России стали банки из Китая, ОАЭ, Турции, стран Центральной Азии, к августу объем зависших платежей между Россией и Китаем составил десятки миллиардов юаней, передавал Reuters. В Кремле признавали, что проблем невозможно избежать «в такой недружественной обстановке», но отметили, что Пекин и Москва могут конструктивно обсуждать и решать вопросы. Российские власти считают санкции незаконными.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Минфин США OFAC Банки санкции иностранные банки
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