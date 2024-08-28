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Война санкций ,  
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Банки ОАЭ начали блокировать платежи из России за китайскую технику

Сюжет
Война санкций
Российские импортеры платили через банки Дубая за китайскую технику, которая не ввозилась в ОАЭ, а сразу поступала в Россию, но финансовые организации начали отклонять платежи. Со слов участников рынка, блокировку инициирует Китай
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

В августе банки в Объединенных Арабских Эмиратах начали отклонять оплату электроники со стороны российских компаний, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

По словам представителя одного из дистрибуторов, операции блокируют в тех случаях, когда оплачиваемая техника из других стран не поступает в ОАЭ. Собеседник издания пояснил, что прежде российские импортеры «использовали компании в ОАЭ как способ перевести средства за электронику в Китай», при этом товары сразу отправлялись в Россию. «Через каналы поставок в ОАЭ в РФ проходит около 10–20% всех ноутбуков, по другим категориям товаров доля может достигать 30%», — сообщил он.

Гендиректор производителя электроники «Бештау» Олег Осипов подтвердил проблему с оплатой через банки в Дубае, отметив, что блокировку инициирует китайская сторона (китайские банки из-за санкционных рисков весной начали блокировать российские платежи за электронику). По его словам, банки Китая запрашивают у организаций в Дубае данные о происхождении поступающих к ним средств и таможенную декларацию.

Цифровой банк из ОАЭ перестал принимать переводы в дирхамах из России
Финансы
Фото:Jochen Tack / imagebroker.com / Global Look Press

По словам учредителя бренда Jacky’s Гусейна Иманова, российские компании нашли способ проводить финансовые операции, но с повышенной комиссией. Он допустил, что к концу осени — началу зимы может начаться дефицит техники, а цены вырастут на 8–10%. Осипов предположил, что к декабрю стоимость электронных компонентов в России вырастет на 5%.

Проблемы с международными денежными переводами из России начались в 2022 году после начала военных действий на Украине и первых санкций против Москвы. С декабря 2023 года ситуация ухудшилась. Тогда президент США Джо Байден подписал указ о вторичных санкциях, в том числе против иностранных банков, за помощь со сделками подсанкционным лицам и с поставками российскому ОПК. В июле цифровой банк Wio из ОАЭ перестал принимать переводы в дирхамах от физических лиц из России.

После указа Байдена чаще отказываться от платежей из России стали банки не только из Китая и ОАЭ, но и Турции и стран Центральной Азии.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ОАЭ Дубай иностранные банки электроника Китай
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