 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Райффайзенбанк сократит выдачи кредитов из-за требований ЕЦБ

Сюжет
Война санкций
Угроза вторичных санкций стала причиной давления регулятора ЕС на Raiffeisen Bank International. Группа решила значительно ужесточить правила выдачи кредитов в России, чтобы выполнить требования Брюсселя
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Райффайзенбанк, дочернее предприятие австрийского Raiffeisen Bank International (RBI), сократит объемы кредитования в связи с предписанием Европейского центрального банка (ЕЦБ). Об этом пресс-служба компании сообщила РБК.

ЕЦБ в апреле потребовал ускорить сокращение активности в России и к 2026 году сократить кредитный портфель на российском рынке на 65%.

«На практике это значит, что в ближайшие месяцы кредитная политика ужесточится и процент одобрений существенно снизится, однако речи о полной остановке кредитования нет. Мы делаем все, что зависит от нас, чтобы сохранить доступность этого финансового продукта для наших клиентов», — сказано в сообщении.

Российский рынок считается одним из самых крупных и прибыльных для RBI, он играет особенно важную роль в ее бизнесе. Прибыль российской «дочки» в 2023 году заняла 56% в общей прибыли группы и составила €1,34 млрд, несмотря на сокращение на 34,8% по сравнению с 2022 годом.

Как следует из отчетности RBI по МСФО, в первом квартале 2024 года чистая прибыль российской «дочки» достигла €326 млн: год к году она выросла на 8,2%,

В Райффайзенбанке напомнили, что еще два года назад начали переходить к бизнес-модели capital-light: она «предусматривает снижение влияния капиталоемких продуктов, таких как кредитование, на финансовый результат». Основными продуктами в этой модели являются некредитные продукты и высокотехнологичные сервисы.

Глава UniCredit оценил вероятность ухода из России словами о «серой зоне»
Бизнес
Фото:Stefano Rellandini / Reuters

В мае RBI под давлением США отказался от сделки по обмену активов в России на активы в ЕС. Активность американской стороны стала причиной для беспокойства в ЕЦБ. Введение вторичных санкций грозит серьезным ущербом для банковской системы, сказал знакомый с позицией ЕЦБ источник Financial Times.

Как выяснила FT, власти США встревожены признаками расширения присутствия банка в России. С декабря по середину апреля Райффайзенбанк разместил почти 2,5 тыс. объявлений о приеме на работу, во многих из которых говорилось, что австрийский банк стремится к увеличению российского бизнеса.

Руководство банка анонсировало, что начнет сокращать присутствие в России в третьем квартале 2024 года. RBI будет ждать погашения уже выданных ссуд и не выдавать новые «за несколькими исключениями», рассказал сообщил глава группы Йоханн Штробль.

Вероятность получения кредита или кредитной карты в Райффайзенбанке с 1 июня «почти равна нулю» в связи с изменением политики одобрения кредитных продуктов, отвечали в службе поддержки банка, передавал телеграм-канал MarketOverview.

На Калужском шоссе в Подмосковье заметили смерч. Видео

Российскую альтернативу телеигры «Форт Боярд» снимут в Кронштадте. Фото

Зампред ВТБ сравнил политику Центробанка с «Игрой в бисер»

Видеокадры с киллером, который преследует и стреляет в мужчину в Москве

Крупнейший импортер призвал отменить НДС на вино

Байден заявил о запрете Украине бить по Москве и Кремлю американскими ракетами

Греф и Костин спрогнозировали повышение ключевой ставки. Подробности

ЦБ в день рождения Пушкина выпустил памятную монету с героями сказок. Видео

Бывший завод Mercedes в Подмосковье начнет выпускать автомобили Maxeed

Набиуллина назвала три задачи для экономики России на ближайшие года. Подробности
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
ЕЦБ Райффайзенбанк Raiffeisenbank Вторичные санкции санкции США
Материалы по теме
Результаты Райффайзенбанка в России во время санкций. Инфографика
Финансы
Тинькофф Банк поменял название
Финансы
Банки попросили ЦБ узаконить механизм для платежей россиян за рубежом
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 96,57 (+0,13) Инвестиции, 06 июн, 17:32 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 88,76 (+0,02) Инвестиции, 06 июн, 17:32
Арбитражный суд Крыма решил взыскать с Украины ₽3 трлн за подорванную ЛЭП Политика, 14:39
На пути к человеку: эксперты транспортной сессии наметили ближайшие цели Отрасли, 14:37
Игрока «Балтики» дисквалифицировали за неприличный жест в адрес «Зенита» Спорт, 14:36
Попова назвала «Вкусно — и точка» новым «флагманом здорового питания» Бизнес, 14:32
ПМЭФ-2024: Цементум подписал инвестсоглашения на сумму свыше 8 млрд руб. РБК Компании, 14:30
ПСБ и «АвтоВАЗ» создадут совместное предприятие для лизинга автомобилей Пресс-релиз, 14:28
Алекперов заявил, что «Спартак» сможет выиграть РПЛ в следующем сезоне Спорт, 14:19
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Райффайзенбанк сократит выдачи кредитов из-за требований ЕЦБ Бизнес, 14:14
Песков назвал провокацией заявления Макрона по Украине Политика, 14:13
«Будет совсем другая компания». Насколько серьезны проблемы «Газпрома» Pro, 14:12
Подозреваемый в убийстве дедушки в московском парке сдался полиции Общество, 14:06
Ефимов анонсировал сотрудничество Москвы с «Дом.РФ» по программе КРТ Город, 14:05
Власти ЛНР показали последствия удара по Луганску. Видео Политика, 14:03
L'Equipe узнала, что ПСЖ обещал Сафонову шанс бороться за место в старте Спорт, 14:03