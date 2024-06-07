Райффайзенбанк сократит выдачи кредитов из-за требований ЕЦБ

Угроза вторичных санкций стала причиной давления регулятора ЕС на Raiffeisen Bank International. Группа решила значительно ужесточить правила выдачи кредитов в России, чтобы выполнить требования Брюсселя

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Райффайзенбанк, дочернее предприятие австрийского Raiffeisen Bank International (RBI), сократит объемы кредитования в связи с предписанием Европейского центрального банка (ЕЦБ). Об этом пресс-служба компании сообщила РБК.

ЕЦБ в апреле потребовал ускорить сокращение активности в России и к 2026 году сократить кредитный портфель на российском рынке на 65%.

«На практике это значит, что в ближайшие месяцы кредитная политика ужесточится и процент одобрений существенно снизится, однако речи о полной остановке кредитования нет. Мы делаем все, что зависит от нас, чтобы сохранить доступность этого финансового продукта для наших клиентов», — сказано в сообщении.

Российский рынок считается одним из самых крупных и прибыльных для RBI, он играет особенно важную роль в ее бизнесе. Прибыль российской «дочки» в 2023 году заняла 56% в общей прибыли группы и составила €1,34 млрд, несмотря на сокращение на 34,8% по сравнению с 2022 годом. Как следует из отчетности RBI по МСФО, в первом квартале 2024 года чистая прибыль российской «дочки» достигла €326 млн: год к году она выросла на 8,2%,

В Райффайзенбанке напомнили, что еще два года назад начали переходить к бизнес-модели capital-light: она «предусматривает снижение влияния капиталоемких продуктов, таких как кредитование, на финансовый результат». Основными продуктами в этой модели являются некредитные продукты и высокотехнологичные сервисы.

В мае RBI под давлением США отказался от сделки по обмену активов в России на активы в ЕС. Активность американской стороны стала причиной для беспокойства в ЕЦБ. Введение вторичных санкций грозит серьезным ущербом для банковской системы, сказал знакомый с позицией ЕЦБ источник Financial Times.

Как выяснила FT, власти США встревожены признаками расширения присутствия банка в России. С декабря по середину апреля Райффайзенбанк разместил почти 2,5 тыс. объявлений о приеме на работу, во многих из которых говорилось, что австрийский банк стремится к увеличению российского бизнеса.

Руководство банка анонсировало, что начнет сокращать присутствие в России в третьем квартале 2024 года. RBI будет ждать погашения уже выданных ссуд и не выдавать новые «за несколькими исключениями», рассказал сообщил глава группы Йоханн Штробль.

Вероятность получения кредита или кредитной карты в Райффайзенбанке с 1 июня «почти равна нулю» в связи с изменением политики одобрения кредитных продуктов, отвечали в службе поддержки банка, передавал телеграм-канал MarketOverview.