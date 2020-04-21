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S&P спрогнозировало невыплату дивидендов ВТБ из-за коронавируса

ВТБ может не выплатить дивиденды за 2019 или 2020 год, считают в S&P. Госбанк заработал в прошлом году 200 млрд руб. и планировал направить государству и миноритариям 50% этой суммы
ВТБ VTBR ₽0,0331 -2,09% Купить
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Агентство S&P сохранило рейтинги банка ВТБ на уровне ВВВ- со стабильным прогнозом на фоне ожидания рецессии в российский экономике из-за распространения коронавируса и снижения мирового спроса на нефть. Тем не менее аналитики считают, что госбанк может не выплатить дивиденды за 2019 или 2020 год.

ВТБ справится с ростом расходов на кредитные потери из-за кризисной экономической ситуации. «Диверсифицированный бизнес банка и его сильные рыночные позиции отчасти смягчат негативное влияние на показатели доходов банка», — говорится в сообщении S&P. Ранее аналитики агентства прогнозировали, что по итогам 2020 года доля проблемных кредитов в банковском секторе вырастет с 7,8 до 12–15%, а прибыль банков сократится не менее чем на 50%.

Операционные доходы ВТБ в 2020 году сократятся по меньшей мере на 10% (без учета расходов на создание резервов): рецессия приведет «к сокращению процентного и комиссионного дохода, особенно в сегменте предприятий малого и среднего бизнеса и розничном сегменте». На прибыль будет давить рост стоимости риска (отчисления в резервы по отношению к кредитному портфелю) с менее чем 1% до примерно 3%. «В связи с этим, согласно нашему базовому сценарию, мы ожидаем, что банк ВТБ будет близок к безубыточности в 2020 году», — отмечается в сообщении.

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Аналитики считают, что капитализацию ВТБ поддержат рекомендации Центрального банка по сокращению либо отмене дивидендных выплат, а также сильные показатели прибыльности в прошлые годы. ЦБ разрешает системно значимым банкам не соблюдать надбавки к нормативам достаточности капитала, чтобы направлять средства из капитала на поглощение убытков. Но в зависимости от использования этого ресурса сокращаются дивидендные выплаты.

«Наконец, мы по-прежнему считаем, что банк ВТБ является организацией, связанной с государством, характеризующейся очень высокой вероятностью получения экстраординарной поддержки от правительства в случае необходимости», — заявили в S&P.

После 2021 года ВТБ сможет восстановить прибыльность благодаря цифровой трансформации и восстановлению целевых показателей рентабельности капитала на уровне около 15%, полагают в S&P. С этого года банк, по мнению агентства, вернется и к выплате дивидендов.

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ВТБ пока не менял планов по выплате дивидендов. «Вопрос о выплате дивидендов находится сейчас в ведении правительства», — сообщили РБК в пресс-службе ВТБ. За 2018 год банк направил на дивидендные выплаты государству только 15% от чистой прибыли по МСФО, или 26,8 млрд руб. Остальные средства пошли на повышение капитализации банка. За 2019 год ВТБ собирался выплатить уже 50% от чистой прибыли, или около 100 млрд руб. У наблюдательного совета ВТБ есть время, чтобы принять решение о дивидендных выплатах: Центральный банк разрешил перенести годовые общие собрания на конец лета — начало осени.

С учетом кризиса прогнозировать результаты года практически невозможно, говорил в интервью РБК глава ВТБ Андрей Костин: «Пока мы не пересматривали политику по дивидендным выплатам. Банк сегодня по финансовому результату этот удар не ощутил. Но мы его просчитываем, а каким он будет, станет понятно к сентябрю. Время серьезных испытаний для банков только наступает».

Автор: Павел Казарновский
Теги: ВТБ, дивиденды
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