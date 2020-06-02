Чистая прибыль ВТБ в первый месяц самоизоляции упала почти на 77%

В апреле она составила 900 млн против 3,9 млрд руб. за аналогичный период 2019 года. На финансовый результат повлияли ограничения из-за пандемии, объяснили в банке

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

В апреле, когда в большинстве регионов России действовал режим самоизоляции из-за пандемиии коронавируса, чистая прибыль ВТБ составила 900 млн руб., следует из опубликованной отчетности банка по МСФО. Этот показатель упал на 76,9% по сравнению с апрелем 2019-го. За четыре месяца с начала текущего года банк показал 40,7 млрд руб. чистой прибыли против 50,4 млрд руб. годом ранее (минус 19,2%).

Ухудшение финансовых результатов в основном связано с розничным бизнесом, пояснил во время конференции по видеосвязи член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. «В составе чистых операционных доходов негативным фактором являлись те ограничительные меры и отсутствие доступа прежде всего к розничным клиентам, которые мы наблюдали в апреле», — отметил он.

В частности, чистые комиссионные доходы банка в апреле сократились на 20,5% в годовом выражении, до 6,6 млрд руб. ВТБ также недополучил доход из-за падения продаж страховых продуктов в отделениях, уточнил Пьянов.

В отчетном месяце ВТБ не производил переоценку непрофильных активов, так что это не отразилось на динамике операционных доходов, добавил член его правления. В первом квартале портфель непрофильных активов банка обесценился на 38 млрд руб., в основном за счет простоя «ВТБ Арены». Согласно отчетности, чистые операционные доходы ВТБ в апреле составили 40,7 млрд руб., что на 2,9% меньше показателя годом ранее.