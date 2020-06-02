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Пандемия коронавируса ,  
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Чистая прибыль ВТБ в первый месяц самоизоляции упала почти на 77%

В апреле она составила 900 млн против 3,9 млрд руб. за аналогичный период 2019 года. На финансовый результат повлияли ограничения из-за пандемии, объяснили в банке
ВТБ VTBR ₽0,03707 +1,16% Купить
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

В апреле, когда в большинстве регионов России действовал режим самоизоляции из-за пандемиии коронавируса, чистая прибыль ВТБ составила 900 млн руб., следует из опубликованной отчетности банка по МСФО. Этот показатель упал на 76,9% по сравнению с апрелем 2019-го. За четыре месяца с начала текущего года банк показал 40,7 млрд руб. чистой прибыли против 50,4 млрд руб. годом ранее (минус 19,2%).

Ухудшение финансовых результатов в основном связано с розничным бизнесом, пояснил во время конференции по видеосвязи член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. «В составе чистых операционных доходов негативным фактором являлись те ограничительные меры и отсутствие доступа прежде всего к розничным клиентам, которые мы наблюдали в апреле», — отметил он.

Прибыль российских банков упала почти в шесть раз за месяц самоизоляции
Финансы
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В частности, чистые комиссионные доходы банка в апреле сократились на 20,5% в годовом выражении, до 6,6 млрд руб. ВТБ также недополучил доход из-за падения продаж страховых продуктов в отделениях, уточнил Пьянов.

В отчетном месяце ВТБ не производил переоценку непрофильных активов, так что это не отразилось на динамике операционных доходов, добавил член его правления. В первом квартале портфель непрофильных активов банка обесценился на 38 млрд руб., в основном за счет простоя «ВТБ Арены». Согласно отчетности, чистые операционные доходы ВТБ в апреле составили 40,7 млрд руб., что на 2,9% меньше показателя годом ранее.

Что происходило с прибылью банков

В апреле чистая прибыль банковского сектора рухнула почти в шесть раз, до 32 млрд руб., сообщал ЦБ. Регулятор связывал это с ограничительными мерами на фоне пандемии COVID-19, а также с переоценкой валютных активов банков. Из-за укрепления рубля в апреле по сравнению с мартом это оказало негативное влияние на финансовые результаты кредитных организаций.

Аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги» смоделировали три сценария влияния кризиса на банковский сектор. Самый пессимистичный из них предполагает, что по итогам 2020 года убытки банков достигнут 869 млрд руб.

Как кризис влияет на резервы и просрочку платежей

В апреле ВТБ пришлось увеличить резервы на возможные кредитные потери до 62,4 млрд руб. В большей степени на это повлиял пересмотр экономического прогноза банка и необходимости досоздания макронадбавок, пояснил Пьянов. Макронадбавка — процикличное резервирование, которое отражает не реализовавшиеся дефолты заемщиков, а состояние экономической среды. В апреле ВТБ увеличил этот показатель на 6,6 млрд руб., до 16,5 млрд руб. по итогам четырех месяцев этого года.

«Если по итогам первого квартала макронадбавка соответствовала падению ВВП России примерно в размере 2%, то теперь в базовом сценарии оцениваем падение ВВП в 1,5 раза больше, в пределах 3% годового падения», — прокомментировал член правления ВТБ.

По его словам, сейчас досоздание резервов требуется в основном по корпоративному кредитному портфелю, но банк также фиксирует ухудшение ситуации в рознице.

«NPL (кредиты с просрочкой свыше 90 дней. — РБК) незначительно приросли: мы закончили первый квартал на 4,9% доли NPL в кредитном портфеле, а сейчас на 30 апреля — 5%. Этот прирост исключительно в области физлиц», — сказал Пьянов.

Он уточнил, что из-за нерабочих дней в апреле показатели просрочки были искажены «из-за статуса этих дней». «В мае я ожидаю увеличения резервов на кредитные убытки по рознице преимущественно из-за перформанса заемщиков», — добавил член правления ВТБ.

Банк ожидает во втором квартале ухудшения кредитного качества портфеля в розничном сегменте и в третьем — в корпоративном. Но, по оценкам Пьянова, пиковый рост просроченной задолженности будет меньше, чем в 2008–2009 годах, когда просрочка выросла до 9,8%.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: ВТБ, отчетность
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