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ЦБ сделает оплату товаров по QR-кодам бесплатной для магазинов
Оплата товаров и услуг по QR-коду, которую ЦБ запустит через свою Систему быстрых платежей вместо банковских карт, в первые месяцы работы будет бесплатной для магазинов. Потом плату введут, но она будет ниже, чем для карт
Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg

Банк России установит льготный тариф на уровне 0% для магазинов за прием платежей с помощью QR-кодов в первые месяцы работы системы, альтернативной банковским картам. Тарифы, которые будут устанавливаться в зависимости от категории бизнеса торгово-сервисных предприятий, заработают с 1 января 2020 года. Банки уже получили рассылку от регулятора с соответствующей информацией, рассказали РБК три источника на платежном рынке.

QR-платежи должны заработать в российских магазинах летом текущего года в рамках второго этапа развития Системы быстрых платежей, которую Банк России запустил в конце января 2019 года для денежных переводов между физическими лицами по номеру телефона. В первый год работы этого сервиса ЦБ также установил нулевые комиссии для банков. С 2020 года банки будут платить ЦБ от 0,5 до 3 руб. за перевод.

Тариф для торговых предприятий за прием QR-платежей обсуждался на уровне 0,4%, но теперь ЦБ обсуждает с банками новый диапазон комиссии — от 0,4% и выше, говорит один из источников. Предельная отметка может быть зафиксирована на уровне от 0,5 до 1%, пояснили два других собеседника. «Все будет зависеть от того, как ЦБ договорится со Сбербанком», — говорит один из них.

Диапазон тарифа платежей по QR-коду ЦБ озвучит через неделю, пообещала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова (сообщило «РИА Новости»), и он будет ниже, чем эквайринговые комиссии.

Комиссия на уровне 0% устанавливается для того, чтобы привлечь как можно больше магазинов, а когда они распробуют этот сервис, тогда и появится тариф, объясняет председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева. «Это международная практика, когда банки устанавливают нулевые комиссии при запуске нового платежного сервиса, и ЦБ пошел тем же путем»., — подчеркнула эксперт.

Из-за льготных условий банки могут потерять часть комиссионных доходов, которые получают от карточных платежей, продолжает Обаева. Это связано с тем, что в сферах, где сейчас активно используются карты, появится альтернативный способ, который заберет часть объема безналичных платежей. QR-коды могут также начать использоваться в новых сферах, например на строительных рынках, где раньше карты не были распространены, и с таких сфер в первое время банки вообще не будут получать никакого дохода, говорит она. Но впоследствии, когда тариф появится, банки получат соответствующую прибавку к платежам от новых клиентов, заключила Обаева.

На QR-платежи делается ставка как на более дешевый платежный способ по сравнению с банковскими картами. «Тот тариф, который мы обсуждаем по с2b, — это порядка 0,4%, что для них [магазинов] является абсолютным счастьем по сравнению с тем, что они платят сейчас», — говорила Скоробогатова. В настоящее время магазины платят в среднем 1,5–2,5% за оплату картой, тарифы для небольших магазинов выше. Розница неоднократно заявляла, что недовольна уровнем тарифов на безналичную оплату по картам и считает их завышенными.

Ранее РБК ознакомился с бизнес-моделью формирования тарифа за прием QR-платежей. Банк России в качестве оператора Системы быстрых платежей будет взимать плату с торговых точек. 50% он оставляет внутри системы за расчеты и услуги оператора платежно-клирингового центра, по 25% из той же суммы будет перечислять банку клиента и банку магазина.

Тестирование оплаты с помощью QR-кодов должно начаться в июле, полноценно эта технология заработают осенью, говорила ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Источники РБК сообщали, что QR-платежи будут запущены для фокус-групп 30 августа. Первую QR-оплату провел банк «Русский стандарт» в начале июня на Петербургском международном экономическом форуме.

В банке «Русский стандарт» сервис c2b-переводов (от физического лица юридическому) по QR-коду через систему СБП будет бесплатным до 1 января 2020 года, сказала РБК директор департамента эквайринга банка Инна Емельянова. «Ценовой ориентир на более поздний срок будет сформирован в соответствии с предложениями Банка России по комиссии, например в 0,4–0,5%, которая сейчас обсуждается», — добавила она.

ЦБ против Сбербанка

Система быстрых платежей стала камнем преткновения между ЦБ и Сбербанком. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в начале 2019 года заявила, что подключение к СБП будет обязательным для всех банков. Срок подключения системно значимых банков может быть перенесен на месяц, с 1 сентября на 1 октября 2019 года, заявила на Международном финансовом конгрессе Ольга Скоробогатова.

Глава Сбербанка Герман Греф признавал, что у банка большая доля на рынке цифрового банкинга, но она не досталась «по наследству», а выстраивалась десять лет. Сбербанк заявлял, что не хочет присоединяться к СБП как из-за экономических условий, так и из-за рисков для безопасности. Для конкуренции с системой ЦБ не только в денежных переводах между физическими лицами в настоящее время банк создает клон QR-платежей в СБП — разрабатывает технологическую платформу, которая позволит оплачивать покупки в магазинах через QR-код, при этом система будет открыта для других банков.

По информации источников РБК, система может появиться в российских магазинах осенью текущего года, комиссия, которую магазины должны платить банку за QR-платежи, может быть выше, чем у ЦБ: Сбербанк хочет оставлять себе 1% с каждой операции как организатор системы, поэтому итоговый размер тарифа, который магазины будут платить за прием оплаты с помощью QR-кода, может достигать 1,5–2% (остальная часть комиссии будет распределяться между банками — участниками системы, чьи счета участвуют в платеже).

Автор: Евгения Чернышова
Теги: Банк России, платежи
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