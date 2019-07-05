ЦБ сделает оплату товаров по QR-кодам бесплатной для магазинов

Оплата товаров и услуг по QR-коду, которую ЦБ запустит через свою Систему быстрых платежей вместо банковских карт, в первые месяцы работы будет бесплатной для магазинов. Потом плату введут, но она будет ниже, чем для карт

Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg

Банк России установит льготный тариф на уровне 0% для магазинов за прием платежей с помощью QR-кодов в первые месяцы работы системы, альтернативной банковским картам. Тарифы, которые будут устанавливаться в зависимости от категории бизнеса торгово-сервисных предприятий, заработают с 1 января 2020 года. Банки уже получили рассылку от регулятора с соответствующей информацией, рассказали РБК три источника на платежном рынке.

QR-платежи должны заработать в российских магазинах летом текущего года в рамках второго этапа развития Системы быстрых платежей, которую Банк России запустил в конце января 2019 года для денежных переводов между физическими лицами по номеру телефона. В первый год работы этого сервиса ЦБ также установил нулевые комиссии для банков. С 2020 года банки будут платить ЦБ от 0,5 до 3 руб. за перевод.

Тариф для торговых предприятий за прием QR-платежей обсуждался на уровне 0,4%, но теперь ЦБ обсуждает с банками новый диапазон комиссии — от 0,4% и выше, говорит один из источников. Предельная отметка может быть зафиксирована на уровне от 0,5 до 1%, пояснили два других собеседника. «Все будет зависеть от того, как ЦБ договорится со Сбербанком», — говорит один из них.

Диапазон тарифа платежей по QR-коду ЦБ озвучит через неделю, пообещала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова (сообщило «РИА Новости»), и он будет ниже, чем эквайринговые комиссии.

Комиссия на уровне 0% устанавливается для того, чтобы привлечь как можно больше магазинов, а когда они распробуют этот сервис, тогда и появится тариф, объясняет председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева. «Это международная практика, когда банки устанавливают нулевые комиссии при запуске нового платежного сервиса, и ЦБ пошел тем же путем»., — подчеркнула эксперт.