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Война санкций ,  
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В Белом доме не исключили новых заявлений по изъятию активов России

Салливан: США вскоре могут сделать новые заявления по изъятию российских активов
Сюжет
Война санкций

Соединенные Штаты могут сделать новые заявления по изъятию замороженных активов России после встречи президентов США и Франции Джо Байдена и Эмманюэля Макрона, которая состоится в ближайшие дни. Об этом заявил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Это [изъятие замороженных активов России] будет существенным пунктом повестки дня на встрече президента [Байдена] с президентом Макроном. <...> Это связано с тем, что, очевидно, время до саммита G7 идет, и мы собираемся сделать большой рывок, чтобы увидеть, сможем ли мы получить ясность в отношении этого процесса в течение следующих нескольких дней. Это приоритет для США», — сказал он.

На Западе, по данным американского Минфина, заморожены активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд (около $282 млрд). Минфин России в 2022 году оценивал объем замороженных активов примерно в $300 млрд.

Большая часть замороженных в ЕС средств находятся в депозитарии Euroclear. В прошлом году они принесли €4,4 млрд (около $4,9 млрд) чистой прибыли. В первом квартале этого года — еще €1,6 млрд (чуть более $1,7 млрд).

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В мае ЕС одобрил передачу доходов от замороженных российских активов на поддержку Украины. Депозитарии передадут прибыль от этих средств в Европейский фонд мира и Фонд поддержки Украины. 90% прибыли пойдут на военную помощь Киеву. В июле, как предполагается, Украина получит по этой схеме $1,1 млрд, в целом же сумма за год может составить до €4 млрд.

Глава Минфина США накануне также сообщила, что страны G7 обсуждают возможность предоставления Украине кредита, который будет погашаться благодаря доходам с замороженных российских активов. По данным источников Reuters, речь может идти о сумме в $50 млрд.

Москва отмечала, что любые меры в отношении замороженных активов будут восприняты как «воровство российского имущества». В Кремле предупреждали, что конфискация российских активов станет «солидным гвоздем в будущий гроб» экономики Запада и «предметом судебных разбирательств».

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российские активы Джон Кирби санкции Военная операция на Украине
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