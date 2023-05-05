Объем переводов из России в Казахстан вырос почти в три раза

Из России в Казахстан в марте перевели 12,2 млрд тенге, что на 170% больше, чем год назад

Из России в Казахстан в марте было переведено 12,2 млрд тенге. Это на 168% больше, чем год назад, когда в России отключили Visa и Mastercard. За первый квартал рост еще больше — в 4 раза

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Объем денежных переводов из России в Казахстан в марте 2023 года составил 12,2 млрд тенге ($27,5 млн), увеличившись за год на 168%, то есть в 2,7 раза, следует из статистики Нацбанка Казахстана. В долларах рост составил 171%. Данные учитывают переводы через системы денежных переводов «Золотая корона», Contact, «Юнистрим» и другие (в марте 2023 года было совершено 61,6 тыс. переводов). Россия лидирует по объему межстрановых поступлений в Казахстан: ее доля по объемам составляет 41%, по числу переводов — 54%.

За первый квартал 2023 года из России в Казахстан было переведено 33,9 млрд тенге. Это превышает показатель за тот же период 2022 года более чем на 300%. За весь прошлый год из России в Казахстан отправили 357 млрд тенге, или около $775,4 млн, и это рекорд минимум с 2014 года — с этого периода доступна статистика. Показатель в долларах в 6,8 раза превышает объем переводов, направленных в эту страну в 2021 году.

Одной из основных причин роста переводов является переезд граждан из России в другие страны, открытие карт в Казахстане, а также набравшая популярность услуга по покупке определенных товаров за рубежом, которые оказались недоступны в России из-за санкций, говорили ранее опрошенные РБК эксперты.

В начале 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Это привело к вводу западными странами масштабных санкций против российской финансовой системы, уходу из России карт Visa и Mastercard, а также к эмиграции части российских граждан. Из-за финансовых ограничений у россиян возникли сложности с доступом к своим деньгам за границей. Переводы через платежные системы позволяют получить деньги за рубежом наличными или на карты местных банков.

По данным пограничной службы ФСБ, в 2022 году число выездов россиян за рубеж составило 23,2 млн. Из них с целью туризма было совершено 6,9 млн поездок. Казахстан занял третье место среди других направлений по популярности — в эту страну россияне совершили 2,7 млн поездок: пик пришелся на третий квартал, когда в России была объявлена частичная мобилизация, число выехавших стало максимальным с третьего квартала 2013 года. В статистике пограничной службы ФСБ учитывается количество пересечений российскими гражданами государственной границы, то есть данные не позволяют сказать, какое количество россиян уехали из России надолго. Лидирующей целью визита в эту страну были частные поездки, следует из статистики ФСБ.