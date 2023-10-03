Власти решили поднять взнос за уход из России до 15%

Взнос в бюджет для решивших уйти из России компаний повысят до 15% от полной стоимости активов, сообщили в Минфине. Сейчас организации при уходе из России должны внести в казну не менее 10% от половины рыночной стоимости активов

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Добровольный взнос в бюджет для уходящих из России компаний увеличат до 15%, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, передают «Известия».

Доля будет высчитываться от полной рыночной стоимости активов компании. По словам Чебескова, комиссия уже приняла такое решение, его опубликуют в ближайшее время.

Сейчас для ухода с российского рынка иностранные компании должны получить разрешение специальной комиссии Минфина. В прошлом декабре она приняла четыре критерия для одобрения сделок по продаже иностранцами активов в России. Один из них — это согласие на рассрочку платежа за актив либо уплата добровольного взноса в федеральный бюджет в размере не менее 10% от суммы осуществляемой сделки.

В марте Минфин обязал нерезидентов из недружественных государств, которые намерены выйти из российских активов, платить взнос в бюджет; он составит не менее 10% от половины рыночной стоимости активов и не менее 10% от рыночной стоимости активов, если они продаются с дисконтом более 90%. В июне глава ведомства Антон Силуанов говорил, что власти рассматривают повышение этого взноса.

За текущий год поступления в бюджет от взносов уходящих компаний должны составить 114,5 млрд руб. Такая сумма зафиксирована в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2024-й и плановый период 2025–2026 годов. По состоянию на 22 сентября сумма безвозмездных поступлений в федеральный бюджет составила 73,3 млрд руб. Еще около 3 млрд казна успела собрать в декабре 2022 года.

Однако уже в 2024 году безвозмездные поступления от бизнеса ожидаются в размере лишь 2,1 млрд руб., а в следующие два года их вообще не планируется, следует из материалов к проекту бюджета.