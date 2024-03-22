Центробанк во второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16%

ЦБ второе заседание подряд принимает решение о сохранении ключевой ставки 16% годовых. По прогнозам аналитиков, регулятор может перейти к смягчению политики не раньше июня 2024 года

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Совет директоров Банка России на заседании 22 марта сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, говорится в сообщении регулятора. На прошлом заседании в феврале ЦБ также оставил ставку в размере 16%, а до этого с июля по декабрь провел несколько раундов ужесточения денежно-кредитной политики, в результате которых ставка выросла более чем в два раза — с 7,5 до 16%.

«Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Жесткость рынка труда вновь усилилась. Пока преждевременно судить о дальнейшей скорости дезинфляционных тенденций. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике», — отметил Центробанк.

Это решение полностью совпало с ожиданиями рынка. За неделю до заседания все 30 участников консенсус-прогноза РБК (аналитики крупнейших банков и инвестиционных компаний) предсказывали сохранение ставки. Ряд экспертов отмечали, что в качестве альтернативного варианта ЦБ может рассмотреть и сценарий с ростом ставки на 50 или 100 б.п., если показатели инфляции окажутся существенно выше его ожиданий.

Но дополнительного ужесточения не потребовалось. В преддверии заседания снизились инфляционные ожидания населения — с 11,9 (данные за февраль) до 11,5%, показал опрос «инФОМ», который проводится по заказу Банка России и данные которого учитываются при принятии решений по денежно-кредитной политике. Ожидания снижаются третий месяц подряд после декабрьского пика в 14,2%, хотя все еще остаются повышенными, неоднократно отмечал ЦБ. Кроме ожиданий снизилась и наблюдаемая населением инфляция — с 15,2 до 14,8%, свидетельствуют данные опроса «инФОМ».

Оценки инфляции Росстатом в марте не показали существенного ухудшения по сравнению с февральскими значениями. Индекс цен на неделе с 12 по 18 марта вырос на 0,06%, в предыдущие две недели показатель составлял 0 и 0,09%. В пересчете на год инфляция к 18 марта составила порядка 7,7%. В феврале 2024 года инфляция составила 7,69 против 7,44% по итогам января. Цель Банка России по инфляции — 4%, прогноз на конец 2024 года — 4–4,5%. По итогам заседания 22 марта он сохранил этот прогноз.

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры» Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и

цифровые навыки. Оставить заявку

«Хотя денежно-кредитные условия продолжают ужесточаться, высокий внутренний спрос способствует сохранению повышенного инфляционного давления. Большинство устойчивых показателей текущего роста цен, по оценке Банка России, находятся в диапазоне 6–7% в пересчете на год. Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность в феврале увеличился до 7,7% в пересчете на год (после 6,8% в январе). Это связано с удорожанием услуг зарубежного туризма. С их исключением базовая инфляция существенно не изменилась», — указал Банк России.

При этом, хотя рост корпоративного и ипотечного кредитования замедлился, в розничном сегменте (то есть в потребительских кредитах, кредитках и т.д.) наблюдалось ускорение. «Возросшие доходы позволяют населению одновременно наращивать сбережения и потребление. В динамике кредитования эффекты от предыдущих повышений ключевой ставки продолжат нарастать в ближайшие месяцы. Дополнительное ужесточение условий банковского кредитования будет происходить в результате действия ряда макропруденциальных мер и отмены большинства регуляторных послаблений для банков», — пишет Банк России.

Когда ЦБ может перейти к снижению ставки

Чтобы инфляция попала в прогнозный диапазон, в третьем и четвертом кварталах месячный рост цен в пересчете на год должен составить «несколько ниже 4%», а для этого необходимо поддержание жесткой денежно-кредитной политики, отмечали аналитики ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды». О необходимости «поддерживать жесткие денежно-кредитные условия продолжительное время» для устойчивого возвращения инфляции к цели говорила в феврале и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Аналитики ожидают, что ЦБ приступит к смягчению не раньше второго полугодия. Необходимо, чтобы инфляция закрепилась в области низких значений на продолжительное время, как минимум три месяца, — это убедит ЦБ в устойчивости тренда, объяснял старший аналитик «РСХБ Управление активами» Павел Паевский.

«Мы ожидаем, что [в 2024 году] регулятор снизит ключевую ставку до 13%, причем смягчение в основном придется на второе полугодие», — отмечал старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин. Согласно прогнозу Росбанка, ключевая ставка может опуститься до 15% уже в апреле—июне, а в четвертом квартале прийти к отметке 12% годовых. «В целом ЦБ все же может начать снижение ставки в июне, но процесс смягчения денежно-кредитной политики будет постепенным. По итогам 2024 года ключевая ставка, вероятно, не опустится ниже 12% годовых», — согласен старший аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев.

На среднесрочном горизонте «баланс рисков для инфляции остается смещенным в сторону проинфляционных», указывает сам ЦБ. Проинфляционные риски связаны с условиями внешней торговли, высокими инфляционными ожиданиями, «усилением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, а также с траекторией нормализации бюджетной политики».