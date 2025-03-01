В ЦБ связали укрепление рубля со «спекулятивной эйфорией» на рынках

Наблюдаемое укрепление рубля, а также все движения на рынках во многом связаны со спекулятивной эйфорией, сказал советник главы Банка России. ЦБ не считает эти тенденции устойчивыми и не учитывает их в своих моделях

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Общее движение на рынка и укрепление рубля в последние недели — это во многом результат спекулятивной эйфории, сказал советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на облигационной конференции Cbonds и SmartLab.

«Но вы сами видели влияние вот этой возникшей в последние пару недель эйфории на финансовые рынки. И ралли в акциях, и снижение кривой ОФЗ доходности, и укрепление рубля — это во многом, на наш взгляд, результат этой спекулятивной эйфории», — сказал Тремасов, отвечая на вопрос о влиянии на денежно-кредитную политику возможного урегулирования конфликта на Украине.

Новости о переговорах по поводу конфликта привели к существенному движению и курса, и кривой доходности ОФЗ, но «мы не знаем, устойчиво это движение или нет», отметил советник председателя ЦБ. Сейчас эти факторы сработали в дезинфляционном направлении, констатировал Тремасов. «Если эти изменения закладывать в модельные расчеты, то мы получим значимые изменения рекомендаций для денежно-кредитной политики», — отметил он.

«Но сказать, что они (изменения. — РБК) устойчивы, сейчас никто не возьмется. Мы будем имплементировать эти изменения в решения лишь тогда, когда убедимся в устойчивости этих движений», — указал Тремасов, допустив, что уже на следующей неделе все «может качнуться в обратную сторону».

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор сейчас не закладывает возможное урегулирование ситуации на Украине в свои прогнозы. «В базовом сценарии у нас нет этого фактора. Пока, мне кажется, это преждевременно — включать в сценарий, тем более в базовый. Все будет зависеть от развития ситуации. Сейчас просчитать точно влияние на экономику, инфляцию мне кажется маловозможным», — сказала она, подчеркнув, что не хочет «на эту тему совершенно спекулировать».

С начала 2025 года рубль показал существенное укрепление ко всем основным валютам на фоне новостей о переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Так, 1 января доллар стоил 101,7 руб., а 1 марта — 88,3 руб. по официальному курсу Банка России.

Случившееся укрепление рубля еще не перенеслось в цены, оценил Тремасов. «Эффект переноса более активно работает в ту сторону, когда [происходит] ослабление рубля. [Оно] достаточно быстро зачастую переносится в цены. [...] В обратную сторону перенос тоже имеет место быть, но этот перенос, как правило, с большими лагами и более плавный», — пояснил советник председателя ЦБ в кулуарах конференции.

Из-за резкого укрепления курса на фоне геополитических факторов волатильность рубля (оценка амплитуды колебаний курса) к концу февраля достигла максимума за год, писал РБК. Эксперты считают, что в ближайшие месяцы скачки в курсе сохраняется, а к концу года российская валюта покажет ослабление.