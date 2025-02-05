ЦБ увеличит объем продаж валюты до ₽5,5 млрд в день
Минфин в феврале и начале марта ежедневно будет покупать валюту и золото на 3,3 млрд руб. в день в рамках бюджетного правила, говорится в сообщении ведомства.
Банк России будет зеркалировать эти операции на внутреннем рынке (то есть покупать на нем валюту — юани), а также дополнительно продавать валюту в эквиваленте 8,86 млрд руб. в день. Таким образом, чистый объем продаж валюты со стороны регулятора увеличится до эквивалента 5,56 млрд руб. в день. Месяцем ранее чистые продажи составляли эквивалент 4,76 млрд руб. в день.
В феврале 2025 года объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета может составить 101,2 млрд руб., прогнозирует Минфин. По итогам января отклонение фактически полученных доходов от прогноза составило минус 34,7 млрд руб., указывает ведомство.
«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 66,5 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 февраля 2025 года по 6 марта 2025 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 3,3 млрд руб.», — приводит расчеты Минфин.
Увеличение предложения валюты на рынке по общему правилу является позитивным фактором для рубля и способствует его укреплению. Но аналитики традиционно оценивают влияние операций ЦБ на курс как нейтральное, так как их объем составляет небольшую часть от ежедневного оборота валютных торгов всех участников рынка.
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