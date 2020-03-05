Western Union предупредила о проблемах с переводами в Китай из-за вируса

Клиенты Western Union, «Золотой короны» и Contact могут испытывать трудности с получением переводов в Китае. Закрытие пунктов выдачи средств из-за вспышки коронавируса привело к снижению объемов переводов по этому направлению

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Системы денежных переводов Western Union и «Золотая корона» сообщили о сложностях с получением переводов в Китае, так как из-за вспышки коронавируса местные банки закрывают свои отделения, в которых те выдаются наличными, рассказали представители систем и операторы контакт-центров.

На официальном сайте Western Union указано, что компания внимательно следит за развитием ситуации с коронавирусом COVID-19, из-за которого «время работы пунктов обслуживания в пострадавших регионах [Китая] может отличаться от стандартного».

Представитель Western Union отказался раскрывать финансовые последствия затруднений, а также рекомендовал клиентам в пострадавших районах получать и отправлять деньги с помощью цифровых каналов Western Union и банков-партнеров.

Число партнеров «Золотой короны» в Китае не сократилось, но не все точки обслуживают клиентов, сообщили РБК в пресс-службе «Золотой короны», однако не смогли назвать точное количество и географию закрытых отделений. Существующие проблемы с выдачей привели к снижению объема отправленных средств, уточнили там, добавив, что пока ситуация касается только Китая и не затрагивает другие страны, в которых зафиксированы вспышки коронавируса.