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Вирус из Китая ,  
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Western Union предупредила о проблемах с переводами в Китай из-за вируса

Клиенты Western Union, «Золотой короны» и Contact могут испытывать трудности с получением переводов в Китае. Закрытие пунктов выдачи средств из-за вспышки коронавируса привело к снижению объемов переводов по этому направлению
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Системы денежных переводов Western Union и «Золотая корона» сообщили о сложностях с получением переводов в Китае, так как из-за вспышки коронавируса местные банки закрывают свои отделения, в которых те выдаются наличными, рассказали представители систем и операторы контакт-центров.

На официальном сайте Western Union указано, что компания внимательно следит за развитием ситуации с коронавирусом COVID-19, из-за которого «время работы пунктов обслуживания в пострадавших регионах [Китая] может отличаться от стандартного».

Представитель Western Union отказался раскрывать финансовые последствия затруднений, а также рекомендовал клиентам в пострадавших районах получать и отправлять деньги с помощью цифровых каналов Western Union и банков-партнеров.

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Число партнеров «Золотой короны» в Китае не сократилось, но не все точки обслуживают клиентов, сообщили РБК в пресс-службе «Золотой короны», однако не смогли назвать точное количество и географию закрытых отделений. Существующие проблемы с выдачей привели к снижению объема отправленных средств, уточнили там, добавив, что пока ситуация касается только Китая и не затрагивает другие страны, в которых зафиксированы вспышки коронавируса.

Узнать работающие пункты партнеров Western Union в Китае можно на официальном сайте компании, в «Золотой короне» посоветовали обратиться по телефону горячей линии местного партнера — Postal Savings Bank of China (Почтовый сберегательный банк Китая).

В call-центре систем Money Gram и Contact не смогли сказать, существуют ли трудности с получением переводов в отделениях в Китае, но в Contact отметили, что их партнером также является Почтовый сберегательный банк Китая, с которым работает и «Золотая корона».

«Юнистрим» осуществляет денежные переводы в Китай через онлайн-пополнение карт Union Pay, а не через выдачу наличных в отделениях, пояснил представитель системы: «Каких-либо трудностей при получении наличных в отделениях не наблюдается и в других странах».

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Крупнейшими системами денежных переводов в России являются Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», Contact и Blizko (последняя не осуществляет переводы в КНР). За 2019 год через них из России в Китай было переведено $56,2 млн, а средняя сумма одного перевода составила $948. Это направление является третьим по объему переведенных средств после Турции ($89,7 млн) и Грузии ($69,7 млн).

РБК направил запросы в Western Union и Contact. Связаться с Money Gram оперативно не удалось.

Коронавирус COVID-19 был обнаружен в Китае в конце 2019 года. Вспышка произошла в китайском городе Ухань, провинция Хубэй, но уже в конце января 2020 года зараженные были выявлены во всех регионах КНР. Сейчас в стране зарегистрировано более 80 тыс. подтвержденных случаев заболевания.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: Western Union, «Золотая корона»
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