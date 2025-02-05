Опрошенные ЦБ аналитики ухудшили прогнозы по инфляции и курсу доллара

Рост цен по итогам 2025 года составит 6,8%, а к цели в 4% придет не раньше 2027 года, считают аналитики. Они также прогнозируют постепенное ослабление рубля в ближайшие три года до уровня выше 110 за доллар

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Финансовые аналитики, которых ежемесячно опрашивает Банк России, ухудшили прогнозы по инфляции на два года вперед и прогнозы по курсу доллара на три года вперед, следует из опубликованных данных. В опросе принимают участие 34 представителя крупных банков, инвесткомпаний и рейтинговых агентств.

По результатам февральского опроса, эксперты ожидают, что инфляция по итогам 2025 года составит 6,8%, ранее они давали прогноз в 6%. Также аналитики незначительно ухудшили прогноз по темпу роста цен на 2026 год (с 4,5 до 4,6%). Цели в 4% инфляция достигнет только в 2027 году, полагают эксперты.

Кроме того, в феврале участники опроса ухудшили свои ожидания по курсу рубля по отношению к доллару на ближайшие три года. Средний курс USD/RUB в 2025-м составит 104,7 руб. против прежнего прогноза на уровне 102 руб. за доллар. В 2026-м — 108,8 руб. (было 104 руб.), а в 2027-м — 110,4 руб. (было 106,6 руб.).

Эксперты также пересмотрели свои ожидания по ключевой ставке Банка России на трехлетнем горизонте. По их мнению, в 2025 году средний показатель составит 20,5%, в прежнем прогнозе эксперты ожидали более жестких 21,3%. При этом прогноз на 2026-й был пересмотрен в сторону увеличения среднего значения ключевой ставки — с 14,6 до 15%.

Сам Банк России в октябре оценивал, что инфляция по итогам 2025 года может составить 4,5–5%, а в 2026-м достигнет цели в 4%. Ключевая ставка в этом году будет в диапазоне 17–20%, а в 2026-м — 12–13%. Среднесрочный прогноз будет обновлен в ближайшее время: в день заседания по ставке,14 февраля, ЦБ опубликует актуальную версию.

У бизнеса и населения более негативные ожидания относительно темпов роста цен. Так, российские компании в свои модели закладывают инфляцию на уровне 10,7% по итогам года. Инфляционные ожидания населения на ближайшие 12 месяцев находятся на годовом максимуме и составляют 14%.

По итогам 2024 года инфляция составила 9,52%, ранее сообщал Росстат. Это выше прогноза Банка России, который ожидал, что инфляция будет в диапазоне 8,0–8,5%.