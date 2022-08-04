«Коммерсантъ» узнал о проверках Шишханова на предмет растраты

Микаил Шишханов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Следствие просит Пресненский суд Москвы арестовать топ-менеджера Бинбанка Кирилла Лубенцова и его бывшего коллегу Александра Лукина по делу о растрате в особо крупном размере, пишет «Коммерсантъ». Они, по версии следствия, могут быть причастны к растрате 105 млрд руб. при санации Ростбанка (его проводил Бинбанк).

«Одним из фигурантов расследования может стать экс-владелец Бинбанка Микаил Шишханов», — говорится в статье: его проверяют на причастность к хищениям. Шишханов находится за границей.

Газета пишет, что фигуранты дела вины не признают, а защита настаивает, что в деле не было состава преступления.

Бинбанк был основан в конце 1993 года Михаилом Гуцериевым. В декабре 2014 года Бинбанк принял участие в санации группы Рост Банка (Рост Банк, СКА-банк, Тверьуниверсалбанк, Аккобанк, «Кедр»), на которую было предоставлено 35,9 млрд руб.

В сентябре 2017 года ЦБ объявил о санации Бинбанка и Рост Банка через Фонд консолидации банковского сектора.

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