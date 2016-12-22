Санируемые «Траст» и Рост Банк завершили объединение

Рост Банк и «Траст», проходящие процедуру санации, завершили процедуру объединения, сообщили РБК в пресс-службе «Траста».

Таким образом «Траст» стал правопреемником Рост Банка. «Все обязательства и требования, предусмотренные действующими договорами клиентов с АО «Рост Банк», сохраняют свою силу и выполняются в полном объеме», — рассказали в пресс-службе.

Процедура санации двух банков началась в 2014 году. В марте источники РБК рассказали, что Центробанк передал «Траст» и Рост Банк в Фонд консолидации банковского сектора, чтобы погасить их долги перед «ФК Открытие» и Бинбанком.

В середине мая ЦБ приобрел более 99% акций двух банков, а в конце месяца объявил о начале их объединения.

На базе «Траста» планируется создать так называемый банк плохих активов. В нем будут аккумулированы проблемные и непрофильные активы кредитных учреждений, которые санирует Банк России.