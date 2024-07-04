Власти определились с параметрами расчета налога на длинные вклады

Длинным вкладом в России будет считаться тот, что открывается на срок от 15 месяцев, следует из поправок в Налоговый кодекс. Держатели только таких депозитов смогут рассчитывать на послабления при определении налога на вклады

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Минфин определился с требованиями к вкладам, по которым с 2025 года начнут действовать льготы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Как следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, срок действия такого депозита, согласно условиям банковского договора, должен превышать 15 месяцев, а выплата процентов по нему должна производиться в конце срока действия. Документ есть у РБК, источник в правительстве сообщил, что текст поправок был одобрен на заседании комиссии по законопроектной деятельности.

В марте этого года власти предложили изменить порядок расчета НДФЛ на процентный доход по длинным вкладам таким образом, чтобы «устранить налоговую несправедливость» для клиентов с долгосрочными депозитами, писал РБК. Речь шла о том, чтобы дать таким вкладчикам возможность сохранять «несгораемую», то есть не облагаемую налогом сумму, которая выпадает на один из годов до окончания действия вклада. В пояснительной записке к законопроекту тогда говорилось, что новый подход затронет вклады сроком от одного года, теперь он вырос до 15 месяцев.

Норма потенциально распространится на процентные доходы по вкладам, полученные уже в 2024 году, следует из текста законопроекта. РБК направил запросы в Минфин и аппарат правительства.

Как сейчас считается налог на вклады Налог на процентные доходы по вкладам уплачивается от всей суммы дохода по сберегательным продуктам в банках, полученного в течение отчетного года. Если у гражданина есть депозиты в разных банках, полученные выплаты по ним будут суммироваться. НДФЛ не облагаются доходы по депозитам и счетам на сумму, которая зависит от ключевой ставки: максимальная ставка ЦБ, выпадающая на 1-е число любого месяца за отчетный год, умножается на 1 млн руб., полученная сумма вычитается из той, что получил вкладчик за расчетный год, и уже от этого результата взимается налог в размере 13 или 15% (при доходе от 5 млн руб.). Хотя норма действует с 2020 года, первый раз такой налог соберут с россиян только в этом году, за 2023-й. До 1 февраля этого года банки должны были посчитать объем процентов, начисленных каждому клиенту по сберегательным продуктам за предыдущий год, и направить эти данные в Федеральную налоговую службу (ФНС), разъясняли в ведомстве. Уплата налога должна быть произведена до 1 декабря 2024 года. Если гражданин подпадает под этот налог, ФНС направит ему уведомление в личный кабинет или по почте.

В каких случаях сработает льгота

Если гражданин осенью 2023 года открыл длинный вклад, например на 1,5 года, или 18 месяцев, с условием не ежемесячного начисления процентов, а в конце срока действия вклада, то фактический доход с него он получит только в начале 2025 года. И по действующему законодательству не облагаемая налогом сумма будет вычитаться из его дохода только за 2025 год, тогда как де-факто проценты копились весь 2024 год и часть 2023 года.

Согласно разработанным поправкам, если у такого вкладчика не было других вкладов или по другим вкладам он заработал в 2024 году меньше пороговой суммы (1 млн руб., умноженный на максимальную ставку ЦБ) и не должен был платить налог, то льготный вычет за 2024 год (полностью или частично) будет перенесен на следующий год для доходов по долгосрочному вкладу.

В общем виде это правило звучит так: если доходы вкладчика за текущий налоговый период окажутся ниже пороговой суммы, то полученная разница может уменьшить «вплоть до нуля» налоговую базу следующих периодов по долгосрочным вкладам. Это будет возможно, если эти доходы в виде процентов не будут получены «за текущий налоговый период».

«Вкладчики с длинными (сроком более 15 месяцев) вкладами смогут уменьшать сумму процентов, которые будут получены в конце срока действия вклада, на сумму процентов, которые начислялись, но не выплачивались за период его существования. Например, если открыть вклад на сумму 1 млн руб. сроком на 24 месяца по ставке 17% годовых, то при допущении, что ключевая ставка ЦБ РФ все время будет составлять 16% годовых, в конце срока налогоплательщик получит 340 тыс. руб., из которых налогом не будут облагаться 320 тыс. руб. То есть налог составит 2,6 тыс. руб.», — объясняет руководитель практики налогового консалтинга для частных клиентов «ФБК Legal» Лилия Юлгушева. При нынешнем же регулировании при сопоставимых условиях вклада необлагаемая сумма составит 160 тыс. руб., а налог — 23,4 тыс. руб. Цель поправок может состоять в повышении привлекательности долгосрочных вкладов с выплатой процентов в конце срока, полагает юрист.

Также стоит учитывать, что планируется понизить порог для применения ставки налога в размере 15% на доходы по вкладам в российских банках до 2,4 млн руб. в год, что может негативно сказаться на привлекательности вкладов. При таких обстоятельствах зеркальное смягчение налогообложения для долгосрочных вкладов может частично нивелировать этот негативный эффект, особенно на фоне сохраняющейся ключевой ставки ЦБ в размере 16% и, как следствие, высоких ставок по вкладам, добавляет Юлгушева.

Власти не раз обсуждали вопрос отмены налога на длинные вклады. В мае 2023 года глава комитета Госдумы Анатолий Аксаков предлагал сделать исключение для депозитов на срок от трех лет. Идею поддерживала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Осенью прошлого года Минфин в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» предлагал проработать вопрос именно отмены налога на длинные вклады, но впоследствии в поправки вошла только корректировка правил расчета не облагаемой налогом базы.

На 1 июня россияне хранили в банках 49,16 трлн руб., следует из статистики ЦБ. На депозиты сроком от одного года приходилось 14,2% от этой суммы, или почти 7 трлн руб.

Какая часть таких длинных вкладов подпадет под новые правила расчета налога и льготу, неясно — Банк России не выделяет вклады сроком от 15 месяцев в отдельную категорию, говорит управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов.

«Но очевидно, что дополнительные ограничения по срокам в целях налогообложения еще сильнее уменьшают ту базу вкладов, по которой вкладчики могут рассчитывать на дополнительные льготы. Нельзя оценить точно, но, вероятно, вклады, проценты по которым теоретически подпадут под дополнительные налоговые льготы (с фиксацией налогового вычета на будущие периоды), — это меньше 3–4 трлн руб., особенно учитывая критерий с выплатой процентов в конце срока», — оценивает эксперт.

Беликов считает, что отсечка в 15 месяцев, а не один год выбрана, чтобы «не пропустить под дополнительные льготы» де-факто короткие вклады сроком 366 дней. Эксперт, однако, не думает, что изменение налогообложения по вкладам увеличит привлекательность именно длинных продуктов.

«Сами по себе изменения не стимулируют переток средств в более длинные вклады, потому что структура привлеченных вкладов физлиц определяется не налогообложением, а депозитными политиками банков исходя из текущего уровня ключевой ставки и ее волатильности. Долгосрочные вклады банками сейчас не таргетируются и предполагают различные условия и ограничения, делающие их наименее востребованными у вкладчиков. Конечно, это обусловлено высокой ключевой ставкой и неготовностью банков на долгий срок фиксировать высокую стоимость фондирования», — объясняет Беликов.

«В условиях стабильно растущих ставок население не заинтересовано в фиксации условий по вкладам на длительные сроки. Поэтому маловероятно, что подобная инициатива как-то изменит ситуацию на среднесрочном горизонте. Скорее она призвана устранить некоторую налоговую коллизию, которая снижала реальную доходность длинных вкладов. Интерес к длинным вкладам может повыситься в случае перехода Банка России к смягчению денежно-кредитных условий, что можно ожидать не ранее первого полугодия 2025 года», — считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.