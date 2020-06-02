Мишустин назвал стоимость национального плана по восстановлению экономики

Реализация национального плана восстановления экономики и доходов населения обойдется в 2020-2021 годах в 5 трлн руб.

Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Выполнение общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, потребует порядка 5 трлн руб. в течение 2020-2021 годов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным.

«Общенациональный план содержит, уважаемый Владимир Владимирович, около 500 конкретных мероприятий. Стоимость его реализации примерно за два года составит около 5 трлн руб.», — сказал глава правительства.

Основная цель плана — преодолеть спад экономики, вызванный коронавирусом, и выйти на устойчивые темпы роста ВВП, что позволит стабильно наращивать реальные доходы граждан, сообщил Мишустин. По его словам, эта задача будет решаться за счет усиления инвестиционной активности, использования цифровых технологий, повышения уровня образования, быстрого строительства качественного жилья.

«События последних месяцев, конечно, оказали серьезное влияние на социально-экономическую сферу в нашей стране, в том числе на реализацию национальных проектов. Мы считаем, что на сегодняшний день они требуют определенной корректировки», — добавил премьер-министр.

В ближайшие 1,5 месяца правительства представит предложения по изменению нацпроектов.