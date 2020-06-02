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Экономика ,  
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Мишустин назвал стоимость национального плана по восстановлению экономики

Реализация национального плана восстановления экономики и доходов населения обойдется в 2020-2021 годах в 5 трлн руб.
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Выполнение общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, потребует порядка 5 трлн руб. в течение 2020-2021 годов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным.

«Общенациональный план содержит, уважаемый Владимир Владимирович, около 500 конкретных мероприятий. Стоимость его реализации примерно за два года составит около 5 трлн руб.», — сказал глава правительства.

Основная цель плана — преодолеть спад экономики, вызванный коронавирусом, и выйти на устойчивые темпы роста ВВП, что позволит стабильно наращивать реальные доходы граждан, сообщил Мишустин. По его словам, эта задача будет решаться за счет усиления инвестиционной активности, использования цифровых технологий, повышения уровня образования, быстрого строительства качественного жилья.

«События последних месяцев, конечно, оказали серьезное влияние на социально-экономическую сферу в нашей стране, в том числе на реализацию национальных проектов. Мы считаем, что на сегодняшний день они требуют определенной корректировки», — добавил премьер-министр.

В ближайшие 1,5 месяца правительства представит предложения по изменению нацпроектов.

Что содержит анткризисный план правительства

РБК ознакомился с проектом антикризисного плана правительства, датированным 29 мая. В распоряжении редакции оказалась и документ от 30 мая, который, по словам федерального чиновника, является «наиболее актуальной версией» национального плана. Содержание обоих версий плана совпадает.

Общенациональный план принимается на срок от июня 2020 года до декабря 2021 года. Целевыми показателями его исполнения служат выход на устойчивый рост реальных доходов (целевой темп прироста не приводится), снижение уровня безработицы до менее 5%, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5% в год к концу 2021-го.

План предполагает три этапа реализации:

  • стадия адаптации (июнь—сентябрь 2020 года), цель — не допустить дальнейшего падения доходов населения и распространения рецессии на более широкий круг отраслей и стабилизировать ситуацию в наиболее пострадавших отраслях;
  • стадия восстановления (октябрь 2020 — июнь 2021 года), цель — обеспечить восстановительный рост экономики и доходов граждан, а также не допустить осложнения санитарно‐эпидемиологической обстановки;
  • стадия активного роста (июль—декабрь 2021 года), цель — обеспечить устойчивый рост реальных доходов населения и активный экономический рост.

Материал дополняется.

Автор: Юлия Старостина
Теги: президент, премьер-министр, экономика, реальные доходы населения
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