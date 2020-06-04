Экономисты поспорили о росте безработицы до «катастрофических» масштабов

Нынешний кризис может ознаменоваться по-настоящему масштабным сокращением работников. Безработица в России достигнет 8% в случае второй волны эпидемии и превысит 10% в случае затяжного кризиса, прогнозируют экономисты ЦМАКП

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Вызванный пандемией коронавируса кризис может вызвать «подзабытую проблему массовой безработицы»: ее уровень грозит подскочить до 8-10% от рабочей силы в случае реализации не оптимистического сценария, следует из доклада Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Традиционно работодатели в России пытаются сохранить занятость ценой сокращения зарплат или пересмотра инвестпрограмм для высвобождения ресурсов на зарплаты, отмечают экономисты. Многие работники в пострадавших отраслях формально заняты, но находятся в неоплачиваемых отпусках, простое и неполной занятости, отмечается в антикризисном плане правительства, о котором писал РБК. При затяжной пандемии механизмы адаптации исчерпаются, и «наступающий кризис может быть первым, когда начнется по-настоящему масштабное высвобождение работников», прогнозирует ЦМАКП.

По статистике Росстата, доля безработных от рабочей силы выросла с 4,7% в марте до 5,8% в апреле 2020 года, это максимум с 2016 года. Такой уровень соответствует 4,3 млн безработных россиян. Росстат считает безработицу по методологии Международной организации труда (МОТ), которая учитывает не только зарегистрированных на бирже труда, но и фактически незанятых.

По последним данным Минтруда на 2 июня, официальная численность зарегистрированных в центрах занятости безработных достигла 2,1 млн человек. «Это фантастический рост, на 1,5 млн человек за два месяца — это очень много», прокомментировал РБК проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.