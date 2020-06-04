Экономисты поспорили о росте безработицы до «катастрофических» масштабов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 68,34 (-0,64) Quote, 03 июн, 13:54
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 76,62 (-0,15) Quote, 03 июн, 13:54
Greenpeace подсчитал экологический ущерб от разлива топлива в Норильске Общество, 01:36 Власти Санкт-Петербурга разрешили открыть храмы для прихожан Общество, 01:20 Малафеев заявил о претензиях Дзюбы к нему из-за денег Спорт, 01:00 Кадыров назвал бредом «зловещие вышки 5G» и «массовое чипирование людей» Общество, 00:54 В Петербурге смертность в мае выросла почти на 32% Общество, 00:42 Как стать суперпапой: три истории молодых отцов РБК и STADA, 00:15 В Самарской области три человека погибли во время работ в канализации Общество, 00:14 Соведущая Соловьева назвала причину ухода из совместной программы Технологии и медиа, 00:05 ЧС с разливом дизеля в Норильске. Что важно знать Бизнес, 00:01 Эксперты описали три сценария коронакризиса для экономики России Pro, 00:00 Экономисты поспорили о росте безработицы до «катастрофических» масштабов Экономика, 00:00 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 июня Общество, 03 июн, 23:47 Начальник цеха ТЭЦ в Норильске отказался от дачи показаний Общество, 03 июн, 23:34 В Москве умерли 64 пациента с коронавирусом Общество, 03 июн, 23:15
Экономика ,  
0 

Экономисты поспорили о росте безработицы до «катастрофических» масштабов

Нынешний кризис может ознаменоваться по-настоящему масштабным сокращением работников. Безработица в России достигнет 8% в случае второй волны эпидемии и превысит 10% в случае затяжного кризиса, прогнозируют экономисты ЦМАКП
Фото: David W Cerny / Reuters
Фото: David W Cerny / Reuters

Вызванный пандемией коронавируса кризис может вызвать «подзабытую проблему массовой безработицы»: ее уровень грозит подскочить до 8-10% от рабочей силы в случае реализации не оптимистического сценария, следует из доклада Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Традиционно работодатели в России пытаются сохранить занятость ценой сокращения зарплат или пересмотра инвестпрограмм для высвобождения ресурсов на зарплаты, отмечают экономисты. Многие работники в пострадавших отраслях формально заняты, но находятся в неоплачиваемых отпусках, простое и неполной занятости, отмечается в антикризисном плане правительства, о котором писал РБК. При затяжной пандемии механизмы адаптации исчерпаются, и «наступающий кризис может быть первым, когда начнется по-настоящему масштабное высвобождение работников», прогнозирует ЦМАКП.

По статистике Росстата, доля безработных от рабочей силы выросла с 4,7% в марте до 5,8% в апреле 2020 года, это максимум с 2016 года. Такой уровень соответствует 4,3 млн безработных россиян. Росстат считает безработицу по методологии Международной организации труда (МОТ), которая учитывает не только зарегистрированных на бирже труда, но и фактически незанятых.

По последним данным Минтруда на 2 июня, официальная численность зарегистрированных в центрах занятости безработных достигла 2,1 млн человек. «Это фантастический рост, на 1,5 млн человек за два месяца — это очень много», прокомментировал РБК проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

Сценарии ЦМАКП

Экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования оценили последствия для занятости в зависимости от глубины кризиса:

  • При оптимистичном сценарии карантин завершится в июне.
    Предприятия умеренно сократят сотрудников. Уровень безработицы на пике составит 5,3-5,6% (по данным Росстата, по итогам 2019 года она составляла 4,6%). Реальные зарплаты начнут расти на 0,5-0,7% в 2021 году и выйдут на устойчивый прирост в 2,3-2,7% в 2023 году;
  • Базовый сценарий предполагает повторный карантин из-за коронавируса осенью-зимой. Безработица вырастет до 8-8,3% в 2021 году и 7-7,3% в 2022-2023 годах. Реальные зарплаты сократятся на 4,5-4,8% в 2020 году и выйдут на темпы роста в 2,2-2,5% только в 2023 году;
  • В пессимистический сценарий заложено, что пандемия затянется до первого квартала 2022 года. Это вызовет глубокий шок мировой экономики с беспрецедентным падением мирового ВВП на 5-5,2%. В таком случае безработица в России вырастет до «катастрофических» 10,5-10,7%, причем острота проблемы сохранится даже в 2023 году с уровнем в 9-9,5%. Реальные зарплаты упадут на 9-9,3% в 2020 году и на 1,7-2% в 2021 году, рост на 2-2,5% ожидается в 2023 году.

Подробнее о сценариях ЦМАКП для российской экономики читайте в материале РБК ПРО.

Особенности

В России уже было как минимум три кризиса с массовым увольнением работников: 1995-1996 годов, 1998-1999 годов и 2008 года, отмечает Сафонов.

«В кризис 2009 году безработица уже достигала 8%. В нынешний кризис мы не прогнозируем высокую безработицу. Основной проблемой будет снижение доходов населения», — отмечает научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. За исключением пессимистичного сценария, прогноз ЦМАКП по безработице не выглядит катастрофичным, считает эксперт: «Безработица даже на уровне 8–10% — не такая страшная, чуть выше среднего уровня в Европе».

Рост до 8–10% не катастрофичен, согласна заведующая лабораторией исследований рынков труда и пенсионных систем РАНХиГС Елена Гришина: «Отдельные эксперты уже прогнозируют рост выше этого уровня. Другое дело — насколько может затянуться повышенный уровень безработицы, это вопрос открытый».

Ситуацию усугубляют долгосрочные тренды: модернизация и превышение числа ликвидированных рабочих мест над вновь созданными, внешняя конкуренция, указал Сафонов: «Большое количество предприятий «умерли» в предыдущие периоды, не выдержав конкуренцию с дешевыми китайскими производителями. Ощутимая доля малого бизнеса не пережила кризис 2015 года или была вытеснена с рынков крупными государственными или окологосударственными поставщиками». К неполной занятости, как правило, прибегают крупные предприятия, на которых действует административное влияние — указания властей. В среднем и малом бизнесе эта стратегия не работает, и они увольняют сотрудников. В этот кризис безработица будет ощущаться острее, потому что доля занятых в малом и среднем бизнесе выросла, а в госсекторе, который всегда был «островком стабильности», наоборот, сократилась, заключил Сафонов.

Автор: Ольга Агеева
Теги: безработица, увольнения, рабочие места, доходы населения
Материалы по теме
Эксперты допустили рост безработицы в России в 3 раза при жестком кризисе
Экономика
Минтруд сообщил о более чем 2 млн зарегистрированных безработных
Общество
Путин поддержал предложение об увеличении пособия по безработице втрое
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter