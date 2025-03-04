Инвесторы вывели рекордный объем средств из фондов ликвидности

Чистый отток средств розничных инвесторов из фондов денежного рынка в феврале достиг почти 30 млрд руб. — это максимум за всю историю инструмента. До этого полтора года наблюдались рекордные притоки средств инвесторов в эти фонды

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В феврале чистый отток средств частных инвесторов из фондов денежного рынка (без учета квалифицированных) составил 28 млрд руб., следует из статистики InvestFunds. Это максимальный месячный отток денег за всю историю существования инструмента. Такие фонды позволяют зарабатывать на высоких ставках.

Последний раз чистый отток из фондов денежного рынка был зафиксирован в мае 2023 года — минус 2,1 млрд руб. по итогам месяца. После этого вложения в этот инструмент росли рекордными темпами на фоне начала цикла повышения ключевой ставки Банка России. С июля 2023-го и до конца того года ЦБ повысил ключевую ставку с 7,5 до 16% годовых. Ежемесячные вложения в фонды денежного рынка в этот период выросли более чем в 13 раз — с 5 млрд до 67 млрд руб.

Такой же цикл повышения был в 2024 году — с июля по октябрь ставка выросла с 16 до 21%. В это время ежемесячные вложения в фонды денежного рынка тоже росли, а в декабре, когда ЦБ взял паузу в повышении ставки, притоки достигли рекордного значения — 249,5 млрд руб. за месяц. Но уже в январе 2025 года притоки средств резко замедлились — до 42,4 млрд руб., а в феврале динамика стала отрицательной.

Стоимость чистых активов (СЧА) фондов денежного рынка за февраль 2025-го изменилась незначительно — с 1,15 трлн (данные на 1 февраля) до 1,14 трлн руб. На этот инструмент все еще приходится основная часть (55%) от всех вложений инвесторов в фонды. Для сравнения: СЧА фондов акций на 1 марта составлял 342,9 млрд руб. (доля 16,65%), а фондов облигаций — 278,2 млрд руб. (13,51%). Но все фонды с этими активами в феврале 2025-го показали чистые притоки: плюс 2,8 млрд руб. в акциях и 6,4 млрд руб. в облигациях.

Вложения средств в фонды денежного рынка всегда растут на фоне увеличения ключевой ставки Банка России, от которой напрямую зависят ставки денежного рынка. Денежные фонды инвестируют в краткосрочные финансовые инструменты, которые обладают высокой ликвидностью. Например, денежные средства, сделки РЕПО, короткие (со сроком погашения до одного года) облигации. Инвесторы могут вкладываться в такие фонды через покупку их паев.

С чем связан отток из фондов денежного рынка

Во-первых, такая динамика в фондах денежного рынка связана с сезонным фактором, говорит аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. В конце декабря был резкий приток в инструмент, так как часть инвесторов «парковали» свободную ликвидность перед новогодними праздниками, говорит эксперт. После завершения каникул инвесторы начали занимать более активную позицию на рынке и перекладывали активы из таких фондов в другие инструменты — акции и облигации, добавляет директор по поддержке продаж и клиентскому опыту «БКС Мир инвестиций» Андрей Верещагин. Годом ранее была похожая ситуация: в декабре 2023-го притоки в фонды составляли 67,4 млрд руб., а в январе и феврале 2024-го сократились до 8,6 млрд и 3,5 млрд руб. соответственно. Но чистых оттоков из фондов зафиксировано не было.

Во-вторых, рынок не ожидает еще большего ужесточения денежно-кредитной политики Банка России. «В прошлом году многие инвесторы на фоне ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики предпочли вложения в фонды денежного рынка вместо рынка акций, и сейчас нельзя исключать некоторый переток в обратном направлении», — допускает руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров. Но при этом нельзя сказать, что инвесторы резко меняют структуру портфелей — сказываются волатильность на фондовом рынке и откат в начале марта, добавляет эксперт. По его мнению, инструмент останется популярным как минимум до середины 2025 года либо до момента, когда инфляция начнет устойчиво замедляться (последний фактор позволит ЦБ перейти к снижению ключевой ставки).

О том, что оттоки из фондов могут быть связаны с ожиданиями понижения ключевой ставки, говорит и руководитель департамента по работе с ключевыми и корпоративными клиентами ФГ «Финам» Александр Бирман. Но февральская отрицательная динамика в фондах — не перелом тренда, а скорее временное явление, считает эксперт. «Интерес к данному инструменту будет сохраняться, но темпы роста [вложений] снизятся. Сам инструмент может являться частью качественно построенной инверсионной стратегии или портфеля», — полагает Бирман.

Третий фактор — геополитический. «На фоне начавшихся переговоров России и США переток в акции активизировался, а укрепление рубля привело к тому, что новый курс доллара по отношению к рублю был также воспринят многими инвесторами как комфортный для покупки валюты», — отмечает Верещагин.

Куда инвесторы выводят деньги

Председатель правления Московской биржи Виктор Жидков ранее отмечал, что, несмотря на оттоки из фондов денежного рынка, деньги инвесторов все равно остаются на бирже, а не уходят в депозиты. «Мы изучили всех, кто был нетто-продавцами в фондах за последние полтора месяца, и выявили, что более 90% активов было инвестировано в следующей пропорции: 51% этих денег пришли на рынок облигаций, 45% — на рынок акций, а 4% перешли в другие фонды коллективных инвестиций», — приводил данные глава Мосбиржи.

Часть клиентов переводят активы в фонды акций и облигаций, также получает свою долю притоков фонд драгоценных металлов, делится наблюдениями Верещагин. Еще часть клиентов начинают активнее торговать самостоятельно, если видят перспективные идеи, добавляет он. «Уход в неинвестиционные истории происходит значительно реже, в целом такое случается скорее в рамках общего тренда на то, что существующие дорогие кредиты порой вынуждают клиентов использовать инвестиционные активы для тех расходов, которые ранее покрывались за счет кредитов», — отмечает эксперт.

В «Альфа-Капитале» фиксируют «значительные притоки в фонды акций», особенно инвесторам интересны акции компаний роста, говорит Джиоев. «Кроме того, мы видим заинтересованность инвесторов и в сегменте высокодоходных облигаций. То есть в феврале на рынке были risk on настроения (отражающие рост аппетита к риску у участников рынка. — РБК)», — констатирует эксперт.