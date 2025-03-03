Московская биржа раскрыла объем первых торгов в выходные

Совокупный объем на первых торгах на Мосбирже в выходные дни составил более 10 млрд руб., сообщил представитель площадки. Инвесторы совершили почти 300 тыс. сделок с акциями российских компаний

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Совокупный объем торгов на Московской бирже 1 и 2 марта составил 10,1 млрд руб., сообщил РБК представитель площадки. Это первые выходные, когда площадка проводила торги.

В торгах участвовали 23 профессиональных участника (к ним, например, относятся брокеры и управляющие компании). Всего инвесторы совершили 291 тыс. сделок. «Среди наиболее популярных [инструментов] были акции «Газпрома», «Т-Технологий», обыкновенные акции Сбербанка, акции банка ВТБ и НОВАТЭКа», — уточнил представитель площадки. Он также отметил, что «все торги прошли в штатном режиме».

Среднедневной объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями на бирже в будние дни в январе 2025 года (последние доступные данные) составлял 166,9 млрд руб..

1 марта 2025 года биржа проводила торги с 14:00 до 19:00, а 2 марта — с 09:50 до 19:00. Инвесторам были доступны наиболее ликвидные акции — всего 53 бумаги, в том числе акции из индекса Мосбиржи. Торги в выходные являются дополнительной сессией понедельника, а расчеты и клиринг по ним проводятся во вторник. Согласно условиям, определенным Банком России, для цен на активы установлен размер ценового коридора в пределах 3% (как вверх, так и вниз) от стоимости бумаг, которая сложилась по итогам пятницы.

Представитель площадки ранее подчеркивал, что пока торги по выходным проходят в экспериментальном режиме. В дальнейшем биржа планирует расширять список доступных в выходные акций, также для инвесторов будут доступны сделки с паями ПИФов и контрактами на срочном рынке, за исключением валютных. Ожидается, что в полноценном режиме торги по выходным на Мосбирже будут доступны с 5 июля 2025 года.

В этом году площадка также планирует обсудить с рынком расширение времени торгов в выходные, по аналогии с утренними и вечерними сессиями в будние дни, говорил РБК управляющий директор по фондовому рынку биржи Борис Блохин.

С 1 февраля 2025 года торги по субботам и воскресеньям также запустила СПБ Биржа. На этой площадке инвесторы могут совершать сделки с 10:00 до 23:50 мск. Им доступны 53 акции и паи одного фонда. На торгах 22–23 февраля (последние доступные данные) совокупный объем торгов составил 774,2 млн руб., а число заключенных сделок — 96,5 тыс., говорится в сообщении СПБ Биржи.

Участники рынка неоднозначно оценивают запуски торгов на биржах в выходные дни. Брокеры (они дают доступ частным клиентам) отмечали, что новый сервис пока не интересен широкому кругу инвесторов, а его предоставление требует дополнительных расходов. Часть профучастников по разным причинам не будут предоставлять своим клиентам допуск к торгам в выходные на старте работы сервиса.