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Финансы ,  
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Bloomberg узнал о преобразовании криптовалюты Facebook в платежную сеть

По данным агентства, речь может о превращении Libra из глобальной криптовалюты в платежную сеть, в которой будут приниматься различные цифровые валюты
Facebook FB $189,7 +2,26% Купить
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Руководство компании Facebook Inc., владеющей одноименной социальной сетью, рассматривает возможность переформатирования своего криптовалютного проекта, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. По словам собеседников, агентства Libra, анонсированная как stablecoin (цифровая валюта, обеспеченная запасами обычных валют или физических товаров), может превратиться в платежную сеть, принимающую различные цифровые валюты, в том числе выпущенные центробанками различных стран.

Собеседники Bloomberg пояснили, что созданный Facebook консорциум Libra Association планирует скоро представить обновленный проект. Однако они отметили, что возможные изменения еще не утверждены и план может измениться.

Мечта о единой мировой валюте не умерла, заверил один из источников Bloomberg. По его словам, новый план может оказаться расширением первоначального, а не отказом от него.

В Facebook заявили, что компания остается «полностью приверженной проекту».

«Libra Association не изменила цели создания глобальной платежной сети и базовые принципы ее разработки не изменились», — заявил глава службы коммуникаций консорциума Данте Диспарте.

В то же время в Bloomberg отметили, что если Libra станет не столько общемировой криптовалютой, сколько платежной сетью, потребители могут не увидеть различия между ней и уже существующими платежными системами под управлением PayPal или многочисленными финтех-стартапами, целью которых является проведений транзакций по всему миру.

Анонсированный Facebook проект LIbra в 2019 году раскритиковали в G7 и сенате США. По мнению «семерки», частные компании нельзя наделять теми же правами, что и государства, в том числе правом эмитировать валюту. Американские законодатели назвали проект «безумным» и «бредовым». Сенатор-демократ Шеррод Браун заявил, что Facebook, попадающая в «скандал за скандалом», доказала, что не стоит доверия.

В октябре прошлого года из проекта Facebook по созданию собственной криптовалюты Libra вышли Visa, Masterсard, Stripe и EBay, ранее его покинула PayPal.

В декабре 2019 года министры финансов стран Евросоюза приняли решение не допускать хождения на территории ЕС Facebook Libra или любого другого стейблкоина (криптовалюты, привязанной к запасам обычных валют или физическим товарам).

Автор: Евгений Калюков
Теги: Facebook, криптовалюта
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