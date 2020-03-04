Bloomberg узнал о преобразовании криптовалюты Facebook в платежную сеть

По данным агентства, речь может о превращении Libra из глобальной криптовалюты в платежную сеть, в которой будут приниматься различные цифровые валюты

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Руководство компании Facebook Inc., владеющей одноименной социальной сетью, рассматривает возможность переформатирования своего криптовалютного проекта, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. По словам собеседников, агентства Libra, анонсированная как stablecoin (цифровая валюта, обеспеченная запасами обычных валют или физических товаров), может превратиться в платежную сеть, принимающую различные цифровые валюты, в том числе выпущенные центробанками различных стран.

Собеседники Bloomberg пояснили, что созданный Facebook консорциум Libra Association планирует скоро представить обновленный проект. Однако они отметили, что возможные изменения еще не утверждены и план может измениться.

Мечта о единой мировой валюте не умерла, заверил один из источников Bloomberg. По его словам, новый план может оказаться расширением первоначального, а не отказом от него.

В Facebook заявили, что компания остается «полностью приверженной проекту».

«Libra Association не изменила цели создания глобальной платежной сети и базовые принципы ее разработки не изменились», — заявил глава службы коммуникаций консорциума Данте Диспарте.