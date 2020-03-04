Вице-президент ЛУКОЙЛа Азат Шамсуаров лишился части полномочий

Часть полномочий, закрепленных за Азатом Шамсуаровым, передали другому топ-менеджеру. В 2016 году сын Шамсуарова оказался в центре скандала из-за гонок на Gelandewagen по Москве, его приговорили к 300 часам обязательных работ

Азат Шамсуаров (Фото: Максим Слуцкий / фотохост-агентство ТАСС)

В нефтяной компании ЛУКОЙЛ произошли перестановки в высшем руководстве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в РБК.

В частности, старший вице-президент компании по добыче нефти и газа Азат Шамсуаров переведен на должность старшего вице-президента по добыче нефти и газа в России. Одновременно ЛУКОЙЛ ввел должность старшего вице-президента по добыче нефти и газа за рубежом. Ее занял вице-президент по закупкам Денис Рогачев. Таким образом, часть полномочий, закрепленных ранее за Шамсуаровым, оказалась передана другому топ-менеджеру.

Кроме того, функции блока по закупкам переданы теперь в дирекцию по закупкам и управлению имуществом, а возглавил ее Сергей Зац, который до этого был руководителем дирекции по экономике, инвестициям и повышению эффективности в России.

В ЛУКОЙЛе пояснили, что кадровые перестановки проведены «в рамках комплексной программы по совершенствованию бизнес-процессов, а также плановой ротации управленческого состава».