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Бизнес ,  
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Вице-президент ЛУКОЙЛа Азат Шамсуаров лишился части полномочий

Часть полномочий, закрепленных за Азатом Шамсуаровым, передали другому топ-менеджеру. В 2016 году сын Шамсуарова оказался в центре скандала из-за гонок на Gelandewagen по Москве, его приговорили к 300 часам обязательных работ
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Азат Шамсуаров (Фото: Максим Слуцкий / фотохост-агентство ТАСС)

В нефтяной компании ЛУКОЙЛ произошли перестановки в высшем руководстве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в РБК.

В частности, старший вице-президент компании по добыче нефти и газа Азат Шамсуаров переведен на должность старшего вице-президента по добыче нефти и газа в России. Одновременно ЛУКОЙЛ ввел должность старшего вице-президента по добыче нефти и газа за рубежом. Ее занял вице-президент по закупкам Денис Рогачев. Таким образом, часть полномочий, закрепленных ранее за Шамсуаровым, оказалась передана другому топ-менеджеру.

Кроме того, функции блока по закупкам переданы теперь в дирекцию по закупкам и управлению имуществом, а возглавил ее Сергей Зац, который до этого был руководителем дирекции по экономике, инвестициям и повышению эффективности в России.

В ЛУКОЙЛе пояснили, что кадровые перестановки проведены «в рамках комплексной программы по совершенствованию бизнес-процессов, а также плановой ротации управленческого состава».

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Имя Азата Шамсуарова неоднократно упоминалось СМИ после того, как в мае 2016 года его сын Руслан был задержан вместе с двумя другими лицами, находившимися в его автомобиле Mercedes-Benz G63 AMG, мчавшемся по Москве со скоростью 200–250 км/ч. После задержания Руслан провел 15 суток под административным арестом, а в октябре 2016 года был приговорен Гагаринским судом Москвы к 300 часам обязательных работ по обвинению в оскорблении инспекторов ДПС (ст. 319 УК РФ). Принадлежащий Шамсуарову-младшему Gelandewagen был изъят и в январе 2018 года продан с аукциона за 6,1 млн руб.

Комментируя в 2016 году поступок своего сына, Азат Шамсуаров назвал случившееся «семейной бедой» и «семейным делом». «Ту ответственность, которую он [сын] несет, которую я несу, я ее понесу достойно. Точно это сделаю», — говорил топ-менеджер ЛУКОЙЛа (цитата по РЕН ТВ), добавляя, что не будет запрещать сыну общаться с друзьями.

В марте 2018 года сообщалось, что Азат Шамсуаров подарил часть принадлежащих ему акций ЛУКОЙЛа (общей стоимостью 110 млн руб.) своей жене. Позднее он же приобрел на бирже акции компании на 20 млн руб.

Авторы: Владислав Гордеев, Евгений Калюков
Теги: ЛУКОЙЛ
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