 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Форум «Россия зовет!»⁠,
0

Костин призвал быть «более злыми» в ответе на заморозку активов России

Сюжет
Форум «Россия зовет!»
Конфискация российских активов стала бы пренебрежением любым международным правом, заявил Костин. По мнению главы ВТБ, надо действовать активно уже сейчас. Для защиты прав он предложил России обратиться в суд ООН

Костин призвал быть «более злыми» в ответе на заморозку активов России
Video

Страны Евросоюза пренебрегут международным правом, если одобрят конфискацию российских активов, но России следует действовать активно уже сейчас, заявил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу РБК в рамках форума «Россия зовет!».

«Такая война закончится исками, я думаю, что России уже сейчас надо активнее [действовать]. Есть суд ООН, куда можно подать запрос на разъяснения, есть просто российские суды. Мне кажется, Центральный банк мог бы подать иски. <…> Если мы выиграем здесь, потом можем в дружественных странах подавать. Нам нужно, конечно, быть более злыми в этом вопросе», — сказал Костин.

Рассуждая об ответе на возможную конфискацию активов, Костин напомнил о западных частных инвестициях, хранящихся на счетах типа С. «Это, конечно, такой ответ наиболее очевидно напрашиваемый. Ну, конечно, не очень желательной, потому что это как бы частные инвесторы. Но, с другой стороны, они же не побоялись поступить так с нашими бизнесменами, заморозив все средства за рубежом», — сказал он.

Режим счетов типа С был введен в марте 2022 года указом президента в рамках ответных мер на западные санкции. Это специальный счет, который может быть открыт инвестору-нерезиденту в банке, у брокера, в депозитарии и на который можно зачислять только рубли, например дивиденды по акциям и купоны по облигациям в рублях.

Однако вывести деньги с этих счетов невозможно без специального разрешения правительственной комиссии. Средства с них можно использовать для ограниченного круга целей, например для уплаты налогов или покупки ОФЗ. Также Банк России разрешил использовать средства со специальных счетов типа С в рамках сделок по обмену заблокированными активами с нерезидентами.

Politico узнало о планах США вернуть России ее активы после сделки о мире
Политика
Дэвид О&#39;Салливан

Изъятие средств зарубежных инвесторов со счетов типа С он назвал «крайней мерой». «Если они у нас будут изымать, то тогда придется изымать, наверное. Крайняя мера, конечно, но они же к этому и идут. Вообще это высшая степень цинизма: не только воевать чужими руками против России, но еще за российские деньги», — заключил Костин.

После начала военной операции на Украине Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы российского Центробанка в размере около $300 млрд в виде ценных бумаг и наличных. Из них порядка $5–6 млрд находятся в США, а большая часть — в Европе. Сейчас страны Евросоюза обсуждают предоставление кредита Украине в размере €140 млрд за счет российских активов. Против инициативы выступает Бельгия, ссылаясь на возможные экономические и юридические риски. Страна также требует финансовых гарантий от остальной части ЕС на случай ответа России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждала, что страны Евросоюза коллективно возьмут на себя все риски.

Москва неоднократно предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет «воровством» и даст на это ответ, а свои интересы будет отстаивать в судах. В конце ноября Госдума обратилась к правительству и призвала разработать ответные меры на случай изъятия ЕС российских замороженных активов. В Минфине отмечали, что такой проект у них уже готов.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
ВТБ Андрей Костин «Россия зовет!» конфискация российские активы
Материалы по теме
Брюссель счел использование активов России худшей опцией поддержки Киева
Политика
Politico сообщило о «предложении в последнюю минуту» ЕК по активам России
Политика
МИД Франции назвал вероятные сроки решения ЕС по активам России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 12:39 Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 12:39
Дмитриев показал Уиткоффу и Кушнеру Грановитую палату Кремля Политика, 13:07
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:07
«Дипломатический День сурка». ИноСМИ о переговорах Путина с Уиткоффом Политика, 13:02
Глава СПЧ предложил ввести учет вернувшихся с фронта экс-заключенных Политика, 13:01
В Таиланде отменили запрет на продажу алкоголя днем Политика, 12:59
Минфин сравнил рынок России с пружиной, которая готова «выпрыгнуть вверх» Инвестиции, 12:58
В Москве арестовали курьеров банды, «легализовавшей» тысячу мигрантов Общество, 12:57
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Генеральным содиректором Binance стала одна из учредителей биржи Йи Хи Крипто, 12:52
«Успех надо тиражировать». Мифы, которые погубили известные компании Образование, 12:49
Капитан «Локомотива» Баринов решил перейти в ЦСКА Спорт, 12:45
Прокуратура запросила для Акунина еще год колонии Политика, 12:43
Шесть трендов туризма: куда, как и почему путешествуют россияне РБК и Ozon Travel, 12:41
Генсек НАТО заявил, что США «достаточно консультируются» с Европой Политика, 12:40