Костин призвал быть «более злыми» в ответе на заморозку активов России

Конфискация российских активов стала бы пренебрежением любым международным правом, заявил Костин. По мнению главы ВТБ, надо действовать активно уже сейчас. Для защиты прав он предложил России обратиться в суд ООН

Video

Страны Евросоюза пренебрегут международным правом, если одобрят конфискацию российских активов, но России следует действовать активно уже сейчас, заявил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу РБК в рамках форума «Россия зовет!».

«Такая война закончится исками, я думаю, что России уже сейчас надо активнее [действовать]. Есть суд ООН, куда можно подать запрос на разъяснения, есть просто российские суды. Мне кажется, Центральный банк мог бы подать иски. <…> Если мы выиграем здесь, потом можем в дружественных странах подавать. Нам нужно, конечно, быть более злыми в этом вопросе», — сказал Костин.

Рассуждая об ответе на возможную конфискацию активов, Костин напомнил о западных частных инвестициях, хранящихся на счетах типа С. «Это, конечно, такой ответ наиболее очевидно напрашиваемый. Ну, конечно, не очень желательной, потому что это как бы частные инвесторы. Но, с другой стороны, они же не побоялись поступить так с нашими бизнесменами, заморозив все средства за рубежом», — сказал он.

Режим счетов типа С был введен в марте 2022 года указом президента в рамках ответных мер на западные санкции. Это специальный счет, который может быть открыт инвестору-нерезиденту в банке, у брокера, в депозитарии и на который можно зачислять только рубли, например дивиденды по акциям и купоны по облигациям в рублях.



Однако вывести деньги с этих счетов невозможно без специального разрешения правительственной комиссии. Средства с них можно использовать для ограниченного круга целей, например для уплаты налогов или покупки ОФЗ. Также Банк России разрешил использовать средства со специальных счетов типа С в рамках сделок по обмену заблокированными активами с нерезидентами.

Изъятие средств зарубежных инвесторов со счетов типа С он назвал «крайней мерой». «Если они у нас будут изымать, то тогда придется изымать, наверное. Крайняя мера, конечно, но они же к этому и идут. Вообще это высшая степень цинизма: не только воевать чужими руками против России, но еще за российские деньги», — заключил Костин.

После начала военной операции на Украине Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы российского Центробанка в размере около $300 млрд в виде ценных бумаг и наличных. Из них порядка $5–6 млрд находятся в США, а большая часть — в Европе. Сейчас страны Евросоюза обсуждают предоставление кредита Украине в размере €140 млрд за счет российских активов. Против инициативы выступает Бельгия, ссылаясь на возможные экономические и юридические риски. Страна также требует финансовых гарантий от остальной части ЕС на случай ответа России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждала, что страны Евросоюза коллективно возьмут на себя все риски.

Москва неоднократно предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет «воровством» и даст на это ответ, а свои интересы будет отстаивать в судах. В конце ноября Госдума обратилась к правительству и призвала разработать ответные меры на случай изъятия ЕС российских замороженных активов. В Минфине отмечали, что такой проект у них уже готов.