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Финансы ,  
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Сбербанк решил выдавать рискованные кредиты в обмен на «золотые акции»
Сбербанк введет практику «золотых акций» при выдаче крупных корпоративных кредитов. При сделках с повышенным риском он получит частичный контроль над компаниями-клиентами
Сбербанк SBER ₽230,45 -1,42% Купить

В следующем году Сбербанк будет предлагать широкому кругу клиентов новый инструмент — кредит с применением «золотой акции», рассказал журналистам вице-президент по инвестиционной деятельности Сбербанка, председатель совета директоров «Сбербанк инвестиции» Оскар Рацин, передает корреспондент РБК. Банк получит больше контроля над клиентами при сделках, которые он считает рискованными.

Зачем нужная «золотая акция»

«Золотая акция» той или иной компании дает ее обладателю право контролировать решения ее руководства. Например, с 2009 года Сбербанк владел «золотой акцией» «Яндекса», которая давала госбанку право блокировать все крупные сделки интернет-холдинга, а также блокировать консолидацию 25% акций «Яндекса» в руках одного инвестора. В июле 2019 года депутат Госдумы Антон Горелкин внес законопроект, согласно которому доля иностранцев в компаниях, владеющих значимыми сайтами (в том числе в «Яндексе»), не должна превышать 20%. В ноябре «Яндекс» решил изменить систему корпоративного управления: его «золотая акция» перейдет специально созданному Фонду общественных интересов. Сбербанк продал «акцию» по символической цене в €1.

«Одна из наших задач — в сделках, в которых банк берет повышенный риск, иметь повышенную степень контроля. И мы предполагаем запустить в следующем году продукт, который мы называем «золотая акция». Там, где есть у Сбербанка повышенный риск, «золотая акция» позволяет нам заключать в корпоративный договор с клиентом какие-то меры контроля», — заявил Рацин.

При традиционных кредитных продуктах банк может реагировать на происходящее в компании не сразу, а в случае наличия «золотой акции» он получит возможность участвовать в принятии решений, отметил Рацин: «И если решения идут в нарушение наших договоренностей, у нас есть право вето».

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Задача Сбербанка — построить системную работу с повышенным риском в портфеле, уточнил его вице-президент: «Если клиент приходит в Сбербанк за финансированием, но его запрос не отвечает тем параметрам, которые установлены внутри банка именно для кредитных продуктов, у него есть возможность либо модифицировать свой проект, либо найти дополнительные средства на рынке, либо обратиться к нам для того, чтобы мы тоже с баланса Сбербанка дали ему дополнительные заемные средства, но в виде другого инструмента, более рискового, более дорогого. Так как мы берем больший риск, мы хотим и контролировать принятие решений, ведение бизнеса в большей степени».

Сбербанк, однако, не хочет подменять собой управленческие команды компаний-заемщиков, «потому что, в принципе, мы кредитуем те бизнесы, в которых есть успешная история создания стоимости, рост этой стоимости, эффективное управление», подчеркнул Рацин. Но банк хочет иметь возможность «быть услышанным».

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Подобный механизм банк уже использует, но со следующего года он станет внедряться в массовые «коробочные» кредитные продукты для корпоративных клиентов, пояснил Рацин.

«Большой спрос на финансирование и повышение долгового плеча идет от крупных компаний из регионов. Те компании, у которых нет понимания, как функционируют другие рынки, нет доступа к публичным рынкам, им комфортно и удобно работать со Сбербанком. Им гораздо быстрее сделать это с одним институтом, чем ходить по рынку и собирать разные предложения», — указал вице-президент банка.

Автор: Юлия Кошкина
При участии: Антон Фейнберг
Теги: Сбербанк, «золотая акция»
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