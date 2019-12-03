Сбербанк решил выдавать рискованные кредиты в обмен на «золотые акции»

Сбербанк введет практику «золотых акций» при выдаче крупных корпоративных кредитов. При сделках с повышенным риском он получит частичный контроль над компаниями-клиентами

В следующем году Сбербанк будет предлагать широкому кругу клиентов новый инструмент — кредит с применением «золотой акции», рассказал журналистам вице-президент по инвестиционной деятельности Сбербанка, председатель совета директоров «Сбербанк инвестиции» Оскар Рацин, передает корреспондент РБК. Банк получит больше контроля над клиентами при сделках, которые он считает рискованными.

Зачем нужная «золотая акция» «Золотая акция» той или иной компании дает ее обладателю право контролировать решения ее руководства. Например, с 2009 года Сбербанк владел «золотой акцией» «Яндекса», которая давала госбанку право блокировать все крупные сделки интернет-холдинга, а также блокировать консолидацию 25% акций «Яндекса» в руках одного инвестора. В июле 2019 года депутат Госдумы Антон Горелкин внес законопроект, согласно которому доля иностранцев в компаниях, владеющих значимыми сайтами (в том числе в «Яндексе»), не должна превышать 20%. В ноябре «Яндекс» решил изменить систему корпоративного управления: его «золотая акция» перейдет специально созданному Фонду общественных интересов. Сбербанк продал «акцию» по символической цене в €1.

«Одна из наших задач — в сделках, в которых банк берет повышенный риск, иметь повышенную степень контроля. И мы предполагаем запустить в следующем году продукт, который мы называем «золотая акция». Там, где есть у Сбербанка повышенный риск, «золотая акция» позволяет нам заключать в корпоративный договор с клиентом какие-то меры контроля», — заявил Рацин.

При традиционных кредитных продуктах банк может реагировать на происходящее в компании не сразу, а в случае наличия «золотой акции» он получит возможность участвовать в принятии решений, отметил Рацин: «И если решения идут в нарушение наших договоренностей, у нас есть право вето».