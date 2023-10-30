Райффайзенбанк вышел в лидеры по оттоку наличных из касс в сентябре

За сентябрь объем денег в кассах и банкоматах Райффайзенбанка сократился на 23,9 млрд руб. Эксперты связывают это с самоограничениями «дочки» австрийского RBI на прием наличных от клиентов-физлиц

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Райффайзенбанк, подконтрольный австрийскому Raiffeisen Bank International (RBI), в сентябре 2023 года столкнулся с существенным сокращением денежных средств в кассах, банкоматах и в пути, следует из его оборотной ведомости на 1 октября. Остатки по счету, на котором отражается в том числе наличность, за месяц снизились на 23,9 млрд руб., или 9,6%, до 226,7 млрд руб. В предыдущие месяцы, начиная с мая, в Райффайзенбанке, наоборот, наблюдался резкий приток средств клиентов в кассы и банкоматы, писал РБК. А в сентябре «дочка» австрийского RBI стала лидером среди российских игроков по сокращению таких остатков.

РБК направил запрос в Райффайзенбанк.

Особенности расчетов После февраля 2022 года оборотные ведомости российских банков временно не раскрывались из-за санкций, публикация этих форм отчетности возобновилась в июне 2023 года. Теперь в них больше нет детализации счетов, а некоторые группы активов объединены — например, денежные средства в кассах, банкоматах и пути отражаются на том же счете, что и вложения в драгоценные металлы и камни. Но исторически Райффайзенбанк не специализировался на работе с золотом, иными металлами и камнями, поэтому приток мог быть обеспечен именно наличными деньгами. Это подтверждали опрошенные РБК аналитики.

Почему приток наличности в Райффайзенбанк обернулся оттоком

Согласно отчетности, Райффайзенбанк начал испытывать существенный приток наличности в кассы и банкоматы в июне этого года. Тогда остатки по этому счету выросли на 23,2 млрд руб. В июле тенденция усилилась — прирост составил 31,3 млрд руб. Тогда же банк объявил об ограничениях на прием иностранной наличной валюты и рублей в кассах с 1 августа. За последний летний месяц объем денежных средств на балансе Райффайзенбанка увеличился всего на 1,8 млрд руб.

«Замедление притока наличных действительно было обусловлено введением банком заградительных тарифов», — говорит независимый аналитик Андрей Бархота. Он допускает, что в сентябре клиенты-физлица могли нарастить покупки валюты через кассы «в ожидании ослабления рубля».

В сентябре население стало нетто-покупателем валюты после двух месяцев обратной тенденции, сообщал ЦБ. За месяц граждане приобрели валюту на 39,4 млрд руб. Тем не менее регулятор указывал, что основной канал покупок валюты — биржа, а не крупные банки.

Изначально приток наличных денег в «дочку» австрийского RBI был связан с особыми условиями работы этого игрока на российском рынке, напоминает управляющий директор «Эксперт РА» по валидации Юрий Беликов. «С одной стороны, Райффайзенбанк использовался для проведения трансграничных переводов в те юрисдикции, перевести средства в которые не могли подсанкционные банки, а также для валютообменных операций. С другой стороны, ликвидность на балансе банка накапливалась еще и потому, что его акционеры до настоящего времени не могут окончательно определиться с продажей или деконсолидацией банка, и эта неопределенность приводит к ограничению долгосрочного размещения средств», — рассуждает эксперт.

Сейчас, по словам Беликова, наблюдается «сглаживание» этой тенденции, в том числе из-за установленных банком ограничений.

«Все эти самоограничения, безусловно, влияют на динамику денежных средств на счетах в банке, замедляя их прирост. Что касается последнего сокращения денежных средств, понятно, что это не их трансформация в долгосрочные активы, а преимущественно отток», — говорит Беликов. Он считает, что дополнительные значимые оттоки денежных средств из касс и банкоматов Райффайзенбанка вполне вероятны, но не будут угрожать банку из-за его большого запаса ликвидности.

Что известно об уходе RBI из России

Raiffeisen Bank International, как и многие иностранные банки, объявил о возможном сворачивании бизнеса в России весной 2022 года, после начала военной операции на Украине. В марте 2023-го группа обозначила два сценария ухода — продажу бизнеса или фактическое отделение (spin-off) «дочки» со списанием ее активов с баланса материнской структуры. Менеджмент RBI предполагал, что процесс завершится в третьем квартале, но сроки сдвигались. На Райффайзенбанк по-прежнему есть заинтересованный покупатель, но итог сделки зависит от того, даст ли на нее разрешение профильная комиссия при российском правительстве, заявил на собрании акционеров 20 октября глава отдела рисков RBI Ханнес Мозенбахер.

В условиях неопределенности российский Райффайзенбанк сокращал лимиты корпоративного кредитования, ужесточал риск-политику и кредитную экспозицию на отдельные отрасли, перечисляет Бархота. «Все это привело к замедлению роста ссудного портфеля при более плавной динамике пассивной базы и сохранении активности клиентов в части кассовых и валютно-обменных операций», — говорит аналитик.

Райффайзенбанк продолжает вводить новые ограничения для клиентов. Например, с 1 ноября кредитная организация ограничит географию переводов на суммы более €30 тыс. — такие операции будут доступны только для 41 страны.