Райффайзенбанк потерял 14% клиентов на фоне конфликта на Украине

За первый квартал число клиентов Райффайзенбанка уменьшилось на 600 тыс. Их теперь меньше, чем было более года назад, в начале 2021-го. В то же время российская «дочка» австрийской RBI осталась прибыльной и заработала €96 млн

Фото: Юлия Замжицкая / РБК

За первый квартал 2022 года число клиентов российского Райффайзенбанка сократилось на 14%, до 3,7 млн, следует из презентации его материнской структуры Raiffeisen Bank International (RBI). Еще в начале года клиентская база российской «дочки» составляла 4,3 млн, таким образом за январь—март Райффайзенбанк потерял около 600 тыс. клиентов. До этого число пользователей банка уменьшалось только во втором квартале 2020 года, на который пришелся пик первой волны пандемии в России (минус 200 тыс., до 3,3 млн), но уже в начале 2021 года Райффайзенбанк обслуживал 3,9 млн клиентов. В презентации не раскрывается, идет ли речь только о потребителях-физлицах или о корпоративных клиентах тоже. РБК направил запрос в Райффайзенбанк.

Австрийская RBI, владеющая банками в России и на Украине, еще до начала военного конфликта стала наращивать резервы на возможные потери по активам. Группа оценивала совокупный размер риска по России (total exposure — показатель, отражающий максимальные потери кредитора в случае невыполнения клиентами своих обязательств) в €22,9 млрд, или чуть менее в 2 трлн руб. на тот момент.

На 30 апреля у RBI замороженными из-за санкций оказались 2,5% активов, приходящихся на Россию и Белоруссию, всего на €630 млн. Ограничения также затронули обязательства группы на €331 млн, или 1,2% всего объема обязательств перед российскими и белорусскими клиентами.

Россия с 24 февраля ведет военную операцию на Украине. В ответ на нее западные страны, в том числе Евросоюз, ввели против Москвы санкции. С тех пор многие иностранные компании заявили о приостановке деятельности или уходе с российского рынка.

Как изменилось финансовое состояние Райффайзенбанка

В начале марта Банк России запретил кредитным организациям раскрывать отчетность по РСБУ, а отчет по МСФО за первый квартал российский Райффайзенбанк еще не публиковал. По данным головной структуры, ее российская «дочка» за первые три месяца этого года показала чистую прибыль на уровне €96 млн: относительно четвертого квартала прошлого года она упала более чем на четверть (минус 26,2%), но сопоставима с финансовым результатом за аналогичный период 2021 года (€96 млн).

Чистый процентный доход Райффайзенбанка в январе-марте увеличился на 36,2% в годовом выражении и достиг €222 млн. Чистый комиссионный доход при этом подскочил в 3,3 раза год к году, до €249 млн. Такой значительный рост операционных доходов от российского бизнеса RBI объясняет ростом процентных ставок стране, а также обязанностью российских экспортеров продавать большую часть валютной выручки — банк получал комиссии за конвертацию валюты, говорится в отчетности группы по МСФО.

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Однако в первом квартале Райффайзенбанк был вынужден отразить убытки от обесценения активов в €209 млн евро. По сравнению с четвертым кварталом 2021 года расходы на резервы выросли в 6,5 раз, они также оказались гораздо выше, чем на пике пандемии в 2020 году (тогда под обесценение попали активы на €45 млн).

С начала года кредитный портфель Райффайзенбанка уменьшился на 8,71%, до €10,6 млрд, из которых 35,3% приходится на ссуды населению. За тот же период объем средств клиентов на депозитах и счетах увеличился на 9,6%, до €16,2 млрд, в основном за счет компаний. RBI указала в отчетности, что вклады физлиц в Райффайзенбанке за январь—март просели на €823 млн, или 78,2 млрд руб. по среднему курсу за квартал, принятому в МСФО группы. Для сравнения: на 31 марта на счетах и депозитах в российской «дочке» розничные клиенты держали €3,75 млрд, или 347,3 млрд руб.

Австрийская группа также сообщила, что в первом квартале ухудшила оценку кредитного качества по ссудам на €35 млн, переместив их к категорию просроченных (stage 3), из них €14,4 млн приходятся на розничные кредиты, выданные в России.

Как изменились риски RBI из-за конфликта на Украине

В четвертом квартале, еще до начала российской военной операции на Украине, австрийская RBI создала резервы на €21 млн в отношении российских активов и еще на €25 млн — в отношении украинских. В первом квартале группе пришлось наращивать покрытие возможных потерь: общие расходы составили €319 млн, что более чем вдвое превышает траты на резервирование в предыдущем квартале. Отчисления на резервы по российским активам составили €209 млн, а по украинским — еще €92 млн.

Как следует из презентации RBI, совокупный размер риска по России (total exposure) за квартал немного вырос — на 2%, до €24,4 млрд. В основном это произошло за счет активов, по которым досоздавались резервы. Чистая величина трансграничных рисков на Россию на 29 апреля оценивалась в €380 млн против €600 млн на начало марта, еще порядка €150 млн риска приходится на торговые гарантии.

RBI проводит активное сокращение транграничного бизнеса, связанного с Россией, не намерена поддерживать российскую «дочку» капиталом или займами, отмечается в презентации.

17 мартаRaiffeisen Bank сообщил, что допускает «тщательно продуманный выход» из капитала российского банка. Эта же формулировка содержится в квартальном отчете, группа не раскрыла, на какой стадии находится решение о возможном сворачивании бизнеса в стране.